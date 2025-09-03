Judiciales

Imputan a dos expresidentes de la Junta de Maldonado y ordenan la detención de un tercero

Montevideo Portal

La Justicia dio lugar al pedido del fiscal Jorge Vaz de formalización de la investigación en relación con los expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado José Luis Sánchez y Darwin Carlos Correa Acosta, quienes se presentaron en audiencia este miércoles 3 de setiembre.

Por otra parte, en la misma audiencia, la jueza letrada Gabriela Azpiroz solicitó la detención y declaró “en rebeldía” al también expresidente de la Junta Alejandro Infante Caballero, debido a que no se presentó a la audiencia ni avisó que no iría.

La imputación es, para Correa, por un delito continuado de fraude especialmente agravado en concurso, fuera de la reiteración, con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público.

Por su parte, Sánchez es investigado por la presunta comisión de un delito continuado de fraude especialmente agravado en concurso, fuera de la reiteración, con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público. Todo esto en calidad de coautor.

Las defensas de ambos apelaron la decisión de formalización de la investigación.

Ante esta noticia, la Comisión Departamental de Maldonado del Partido Nacional decidió que “hasta tanto no se dirima la situación” de Correa, Sánchez e Infante estos serán suspendidos “de sus derechos partidarios a nivel departamental”, “no pudiendo ocupar cargo alguno en nombre del partido ni representarlo”.

“Recomendamos para los involucrados el pasaje de todos los antecedentes del caso a la Comisión de Ética de la departamental nacionalista, así como también al Directorio del Partido Nacional, exhortando a los involucrados a que concurran a ese ámbito para dar las explicaciones que sean pertinentes”, agrega el escrito.

Más adelante, expresa: “Estos sucesos nos interpelan como partido y nos llevan a redoblar nuestros esfuerzos a la hora de mejorar los mecanismos de control que deben existir en todos los ámbitos” y agrega que “el de hoy [por este miércoles] es un día triste para el Partido Nacional y para toda la dirigencia en Maldonado. Nos une una profunda tristeza y pesar”.

El caso

Los tres fueron presidentes de la Junta Departamental de Maldonado durante el período anterior. Dos de ellos dieron su testimonio ante los magistrados; también declararon otros funcionarios del legislativo departamental, un contratista y demás involucrados en el caso.

El caso cobró notoriedad en junio. Tras una denuncia pública, el hijo de Sánchez admitió ante los fiscales haber recibido en su cuenta bancaria depósitos de la junta que correspondían a obras de mantenimiento en el edificio del legislativo realizados por parte de una empresa entre 2020 y 2021.

El hombre declaró que el dinero lo transfería en su totalidad a la cuenta de su padre. A raíz de esa confesión, el equipo fiscal solicitó levantar el secreto bancario de los involucrados para determinar la veracidad de la maniobra.

El fiscal busca determinar si estos fondos correspondían a “servicios reales” o si se trató de facturas ficticias que estaban dentro de los montos para las compras directas de las dependencias públicas.

