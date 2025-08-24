Partido Nacional suspendió a exalcalde detenido por polémica de libretas en Cerro Largo

Política

El Partido Nacional suspendió a Favio Freire, exalcalde de Isidoro Noblía, quien fue arrestado el jueves en el marco de la investigación sobre la emisión irregular de libretas de conducir en esta localidad de Cerro Largo, donde viven unas 3.000 personas y se otorgaron casi 9.000 permisos en los últimos tres años.

En un comunicado, el partido expresa que, “en resguardo de la institucionalidad y de la confianza ciudadana, es pertinente adoptar medidas precautorias mientras la Justicia se expida”.

“Se resuelve suspender de nuestra colectividad política a Favio Freire, a partir del día de la fecha, hasta tanto la Justicia se pronuncie en forma definitiva sobre los hechos durante su gestión”, sostiene.

Según informó Fiscalía la semana pasada, tras ser detenido, el exalcalde se descompensó y debió ser internado. Por tanto, la fiscal del caso, Leticia Siqueira, “espera que le den el alta para seguir adelante con las actuaciones”.

Fiscalía también informó que otras cuatro personas fueron imputadas —y una de ellas condenadas en un proceso abreviado— en el marco de la causa, que se suman a otras cinco imputadas el miércoles.

En julio, cuando estalló el caso, el intendente de Cerro Largo, Christian Morel, había dicho: “Se había instaurado en el pueblo y en el departamento la idea de que se hacían excursiones, y de que había personas que gestionaban una forma práctica de sacar la libreta”.

