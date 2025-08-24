“Mucama y desayuno continental”: cuestionan prisión preventiva de Cabral en Punta del Este

Judiciales

Los cuestionamientos a la forma de prisión domiciliaria que cumplen Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, socias y esposas de los principales socios de Conexión Ganadera (Pablo Carrasco y el fallecido Gustavo Basso, respectivamente) vienen en crecimiento desde que la Justicia dio lugar a la prisión preventiva para ambas, pedida por el fiscal del caso Enrique Rodríguez el pasado 17 de julio.

En esa misma audiencia Carrasco fue enviado a prisión preventiva como pena sustitutiva y se encuentra hoy recluido en la cárcel de Punta de Rieles.

En conversación con Montevideo Portal, Juan Pablo Decia, abogado de cientos de damnificados, aludió a su preocupación por las condiciones en las que se está cumpliendo la domiciliaria, principalmente en el caso de Cabral, quien se aloja en un costoso edificio en Punta del Este.

“Nos preocupa el hecho de que la prisión preventiva, en el caso de Cabral y Iewdiukow, esté siendo cumplida en condiciones de lujo porque esas medidas cautelares que se están cumpliendo se descuentan de la condena que les recaiga y no es correcto que se cumpla una condena por un delito de estafa sostenido en el tiempo con la dimensión que tiene para la economía, con el daño que se generó, en un apartamento de lujo en Punta del Este”, expresó.

El abogado sumó que “incluso es preferible que se le levante la medida cautelar de prisión domiciliaria a las dos señoras y que, cuando se dicte la condena, que cumpla al 100% en un establecimiento carcelario, como corresponde”.

En esta línea, por estos días en Punta del Este empezó a circular un vehículo con altoparlante en el que un locutor expresa una posición similar por parte de algunos damnificados y apuntan directamente contra la viuda de Basso.

“Atención: Daniela Cabral. Sí, esa, la de Conexión Ganadera, cumple prisión domiciliaria en la Torre número 1 de Imperiales. Vista al mar, amenities de resort y servicio de mucama”, dicen desde una grabación trasmitida en altavoz.

A esto agregan: “¿Prisión? No, no esta es una estadía cinco estrellas con desayuno continental incluido. Nada de barro, hacinamiento, ni rejas. Mientras tanto los damnificados seguimos esperando que nos devuelva lo que nos robó. Y, como si fuera poco, ella asegura que no sabía nada, nada de nada: ni los fondos, ni las declaraciones juradas falsas ni las consecuencias”.

El audio termina con una canción que parece hecha para la ocasión y dice: “Conexión Ganadera tu cara sabe que en Carrasco y Basso no vamos a creer”.

