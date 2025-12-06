Partido Nacional define voto en el presupuesto: “Algunos sectores no están de acuerdo”

Política

El Herrerismo determinó que no votará las modificaciones realizadas en el Presupuesto Nacional en el Senado y la bancada del Partido Nacional se reunirá para tomar una decisión.

El pasado martes fueron aprobados los cambios introducidos al proyecto presentado por el Ejecutivo en la Cámara de Senadores y deberá volver a Diputados, que funcionará como tercera cámara, en la que se votará a favor o en contra del presupuesto definido por los senadores, sin agregar ninguna modificación.

Este sábado se llevó adelante un congreso del Herrerismo. El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado brindó declaraciones a la prensa y el diputado Juan Martín Rodríguez reafirmó la postura del sector nacionalista sobre las modificaciones en el proyecto de ley.

Delgado mencionó que algunos de los cambios que tuvo el presupuesto fueron conseguidos por el Frente Amplio aprovechando su mayoría en la cámara, pero reclamó que tomaron esa postura “no respetando la situación diputada donde no había mayoría”.

“Algunos sectores [del Partido Nacional] no están muy de acuerdo con estos cambios”, dijo Delgado, que además aseguró se realizará una convocatoria entre la agrupación parlamentaria y el directorio nacionalista para tomar una postura y coordinar el accionar ante la aprobación o no de las modificaciones.



En la misma línea, el diputado Juan Martín Rodríguez mencionó que “las modificaciones que el gobierno le introdujo al proyecto de presupuesto le hacen mucho daño a la institucionalidad parlamentaria en este momento”, ya que —según explicó—, tras más de 45 días de trabajo en Diputados donde varios artículos del presupuesto no fueron aprobados por decisión de la oposición, el oficialismo recurrió a su mayoría en el Senado para “aprobar lo que se les cante”.

“No van a contar con este diputado para sacarle $ 60 millones a los centros educativos, para maestros de apoyo y para chicos con situaciones de discapacidad”, afirmó. Además, hizo referencia a que en el proyecto del presupuesto le quita $ 12 millones a la construcción de viviendas.

“Esto es un Gran Hermano ya, es cada vez peor, la DGI te va a preguntar poco más lo que vas a comer de noche”, mencionó, en referencia a lo determinado en el presupuesto para la Dirección General Impositiva.

Por último, aseguró que el Herrerismo no votará las modificaciones de los impuestos.

