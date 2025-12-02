Presupuesto volvió a Diputados con una “amplísima mayoría” a favor de aprobarlo

Política

El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional ingresará a “la tercera cámara” este martes, instancia en la que la Cámara de Diputados deberá resolver “por sí o por no” las modificaciones votadas en el Senado. Para el oficialismo, el cierre del trámite llega con acuerdos amplios y con la expectativa de completar un proceso legislativo que será, según la propia bancada, de sesiones “cortas”.

La coordinadora frenteamplista Ana Olivera informó en rueda de prensa que la Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunirá el 8 de diciembre al mediodía, en una sesión que definió como “corta”, dedicada únicamente a recibir el articulado proveniente del Senado. El 9 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, se realizará la sesión extraordinaria del plenario, donde se votará el conjunto del proyecto.

Olivera subrayó que la discusión llega con un respaldo político significativo. “En la votación en general hay una amplísima mayoría”, señaló, y destacó que en la Cámara alta “el 82% de los artículos fueron votados por unanimidad”. Según dijo, esto responde a “todo un proceso… de conversaciones entre los distintos sectores” que permitió ajustar textos y consolidar acuerdos en ambas cámaras.

Uno de los puntos que el gobierno considera centrales es la disponibilidad de recursos. “Tenemos un presupuesto financiado”, afirmó la legisladora, destacando que eso habilita a “poner el acento en los compromisos hechos” y a reforzar áreas prioritarias como la educación.

La interpartidaria acordó que no será necesario convocar nuevamente al equipo económico del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que despeja el camino para mantener el cronograma sin demoras. Olivera insistió en que el 9 de diciembre se votará exclusivamente sobre las modificaciones del Senado, sin debate artículo por artículo.

En cuanto al capítulo de secreto bancario, la diputada confirmó que “ha quedado por fuera” del Presupuesto y será tratado en un proceso aparte, dado que incluirlo ahora podría “poner en riesgo la votación”.

Olivera remarcó que la fecha es clave para la implementación de los aspectos tributarios de la ley. “Es imprescindible que al comienzo de enero comiencen a regir los plazos para la aplicación de los impuestos”, explicó, señalando que la aprobación antes del 10 de diciembre es necesaria para cumplir ese calendario.

Según la legisladora, el balance del oficialismo es positivo. “Nuestro objetivo era tener el presupuesto votado en tiempo y forma”, afirmó, y destacó que el trámite llegó a su instancia final con respaldo mayoritario y acuerdos transversales consolidados.

