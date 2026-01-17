Partida mensual para directores de la Caja de Profesionales quedó en suspenso: ¿por qué?

Política

La aprobación por parte de las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) de una partida mensual de $ 131.000 para cada uno de los directores —hecho que generó sorpresa y polémica en el oficialismo y la oposición— quedó, por el momento, en suspenso.

Según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal con fuentes del organismo, el presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero —que fueron quienes votaron en contra— se ampararon en el artículo 8 de la Ley de Estructura Orgánica de la CJPPU e impugnaron la decisión, por lo que el caso pasará a la órbita del Poder Ejecutivo.

El inciso mencionado de la Ley N° 17.738 señala que los directores que hayan votado en contra de una resolución “podrán solicitar que se eleve al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, copia del acta y los antecedentes respectivos, siempre que formulen dicha solicitud en la misma sesión en la que formularon su voto negativo o dentro del término perentorio de ocho días hábiles siguientes, quedando en suspenso la decisión impugnada”.

Dicho artículo establece que el Poder Ejecutivo debe expedirse en un período de 60 días hábiles en caso de querer revocar la resolución. “Si no se expidiera dentro de los 60 días siguientes al de la recepción de los antecedentes, la resolución del Directorio quedará firme y se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de los recursos que pudieran entablar los interesados contra la misma”, finaliza.

La iniciativa fue elevada por el director Fernando Rodríguez Sanguinetti y se aprobó con cuatro votos a favor y dos en contra. El hecho fue cuestionado por el sistema político debido a que, por la ley de salvataje de la CJPPU que se aprobó en el Parlamento en 2025, las autoridades deben ejercer sus funciones de forma honoraria.

“El desempeño de los cargos de integrantes del Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios será honorario. Esta disposición entrará en vigencia a partir de la toma de posesión de cargos de las nuevas autoridades electas en las próximas elecciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios”, apunta el artículo 289 de la Ley N° 20.130.

Las nuevas autoridades asumirán una vez que la Corte Electoral apruebe los resultados de la elección, que se llevó a cabo el pasado 10 de diciembre. Según explicaron desde el organismo, a partir de ese momento habrá un plazo máximo de 15 días para realizar el cambio.

