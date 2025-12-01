Policiales

Parque Batlle: pareja de septuagenarios fue encontrada muerta en su casa; investigan causa

Montevideo Portal

Un hombre y una mujer, de 74 años, fueron encontrados fallecidos este lunes en su apartamento del barrio Parque Batlle, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron desde la Dirección Nacional de Bomberos a Montevideo Portal.

El domicilio se ubica en la calle Manuel Quintela entre General Las Heras y Alfredo Navarro. Uno de los hijos de la pareja intentó entrar y no recibió respuesta.

Así, llamó a Bomberos para lograr ingresar al apartamento; dentro encontraron a los septuagenarios desplomados en su dormitorio.

El caso se investiga como muerte dudosa, ya que se desconocen las circunstancias y causas en las que ocurrió. Sin embargo, se teoriza que un mueble habría caído sobre ellos accidentalmente.

Policía trabaja en el lugar.

Montevideo Portal se comunicó con la Jefatura de Policía de Montevideo, pero no tuvo respuesta.

