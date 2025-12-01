Balearon a joven en baile de Montevideo: investigan si fueron hinchas tras clásico

Policiales

Un hombre de 29 años fue balado en el abdomen dentro de un baile ubicado en la intersección de las calles Río Branco y Galicia, en el Centro de Montevideo, en la madrugada de este lunes, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes oficiales.

La Policía investiga si la causa del ataque tuvo que ver con el clásico entre Peñarol y Nacional, ya que testigos detallaron que hubo enfrentamientos entre carboneros y bolsilludos.

Los presentes en el local bailable señalaron que se produjo una situación con terceros y el joven, que no radicó la denuncia, recibió un disparo al intervenir.

Un vehículo particular dejó al joven en el Hospital de Clínicas y luego se retiró del lugar. La víctima, que fue derivada a una mutualista, está estable y sigue bajo el cuidado de los médicos.