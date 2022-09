Paros en Copsa: semana “clave” que comienza con una reunión tripartita en el MTSS

Locales

No hay bondi que les quede bien

Este lunes a las 11:30 de la mañana se reúnen las partes del conflicto de Copsa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), según informó el titular de la cartera Pablo Mieres, quien aseguró que hay “preocupación” por el asunto.

En diálogo con Radio Monte Carlo, sostuvo que Copsa es una empresa que tiene líneas de servicio de transporte “muy importante” en la zona suburbana por lo que el paro afecta a “miles de trabajadores” entre semana y otro tanto de la población el fin de semana, por la locomoción.

En este sentido, aseguró que es uno de los problemas principales que tiene la cartera y afirmó que la medida de paro por tiempo indeterminado “sorprendió” por la magnitud de la medida. “La medida del sindicato fue muy rápida en cuanto al escalamiento de la situación. O sea, pasar a un paro por tiempo indeterminado es realmente una medida máxima antes de la huelga”, sostuvo.

Contó, además, que el problema está vinculado al cumplimiento de los pagos y los atrasos que viene teniendo la empresa desde hace “bastante tiempo”, aunque indicó que según tiene entendido mejoró y logró reducir algunos atrasos.

“De todas maneras, ha habido diálogo la semana pasada y sin duda esta semana es clave. Hay una reunión a las 11:30 y obviamente los trabajadores están reclamando el pago de haberes que están atrasados y en ese sentido nadie puede dudar de la legitimidad de sus reclamos, simplemente que las medidas tomadas son de una magnitud relevante y repentina porque ocurrieron de un día para el otro”, señaló.

“El gran desafío es encontrar caminos para que se avance en el cumplimiento de las normas laborales en lo que tiene que ver con el pago de los derechos de los trabajadores”, agregó.

Finalmente, consultado sobre los alegatos de la empresa diciendo que no hay dinero, Mieres respondió que “hay que conversar y buscar las fórmulas o los caminos”.

“O sea, no se puede tampoco aceptar que haya una simple negativa de que no hay plata. Además, esto no está relacionado con ningún incumplimiento de parte del Estado sobre los fondos referidos al sistema de transporte, así que va a haber que encontrar un camino de solución”, concluyó.