Paro parcial de PIT-CNT: reivindicaciones, recorrido de movilización y servicios afectados

El PIT-CNT realiza desde las 9:00 de la mañana de este jueves un paro parcial con movilizaciones a nivel nacional, que finalizará a las 13:00 horas en una concentración frente al Palacio Legislativo. La central sindical se reunirá a las 10:00 frente a la Torre Ejecutiva para luego marchar hacia el Parlamento. Se reunirán en Plaza Independencia, marcharán por la Avenida 18 de Julio, luego doblarán en la calle Paraguay hasta Avenida Libertador hasta llegar al Legislativo.

Según dijo el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, las premisas serás: “Con el pueblo, por nuestros derechos y contra el ajuste regresivo”, consigna el portal oficial. En este sentido, indicaron que estas frases se leen en cientos de pasacalles, muros, afiches y volantes que se distribuyeron para este jueves.

“El movimiento sindical y popular, una vez más, levanta sus banderas en defensa de nuestros derechos, contra el hambre y la carestía, por trabajo digno y de calidad, por salario, por una seguridad social integral, en contra del aumento de la edad jubilatoria, en defensa de la Negociación Colectiva, en defensa de las empresas públicas y su rol social y por la unidad de quienes movemos la rueda”, señalan.

Dentro de las imágenes difundidas para promocionar la actividad de lucha se desprende que el PIT-CNT dice a sus afiliados que los trabajadores y trabajadores “nada deben esperar sino de nosotros mismos” y aseguraron que el trabajador aislado es una herramienta de “fines ajenos”, pero que organizados son “dueños de su destino”.

Servicios afectados

El transporte público de pasajeros funcionará con normalidad, según dijo Juan Arellano al diario El Observador, dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT), dado que el sindicato tiene un convenio con la central de brindar el servicio por ser esencial para la vida de la sociedad. No obstante, el sindicato del transporte adhiere a la medida. No obstante, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) no trabajará y llama a concentrarse en las calles Florida y Colonia.

Otro de los servicios que funcionará con normalidad será la educación pública, que actualmente tiene clases. La Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) definió no parar sus actividades, pese a que adhieren a la medida convocada por el PIT-CNT. En secundaria, en tanto, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) adhiere al paro y sí frena las clases. Además, llaman a convocarse en la Plaza Independencia.

El matutino anteriormente mencionado consigna que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) decidió no adherir a la medida, aunque sí lo hacen los trabajadores no médicos de la salud privada dado que la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) convocó a concentrarse. Misma situación que vivirán los funcionarios públicos nucleados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) porque se resolvió por parte del síndico detener “prácticamente todos los servicios”, dijo José Lorenzo López, secretario general del gremio a El País.

Finalmente, la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) también pararán sus actividades tras adherirse a la medida de la central sindical y se suma a una serie de medidas de fuerza que venía tomando desde el pasado 29 de junio.