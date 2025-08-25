Parlamento conmemoró centenario del Palacio Legislativo en sesión extraordinaria

Montevideo Portal
El Parlamento llevó a cabo actividades este lunes por el primer centenario del Palacio Legislativo, coincidente con la Declaratoria de la Independencia, que se conmemora con un feriado todos los 25 de agosto.
Primero, la Asamblea General se reunió sobre las 16:45 horas en sesión extraordinaria, presidida por la vicepresidenta Carolina Cosse.
Ahí estuvieron presentes el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a otros jerarcas y ministros de gobierno, así como senadores y diputados. También fueros el expresidente Julio María Sanguinetti y la exvicepresidenta Lucía Topolansky.
En la sesión, se expuso un corto audiovisual que trata el proceso de construcción de la sede legislativa a principios del siglo XX.
Luego, se convocó a una actividad en el Salón de Los Pasos Perdidos, con una gala artística con la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional del Sodre.
