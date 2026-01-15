Política

Parlamento aprobó este jueves el ingresó al país de un buque de la Armada de China

El Parlamento aprobó este jueves en sesiones extraordinarias el ingreso de un buque chino, que llegará a Uruguay para realizar mantenimiento en los equipos médicos y descansar.

Este 15 de enero, la Cámara de Senadores y Diputados mantuvieron las primeras sesiones del 2026, y entre otros temas, votaron la autorización para que un buque chino pueda realizar una escala técnica en el puerto de Montevideo desde el próximo 20 al 24 de enero.

Primero fue tratado en el Senado, donde los todos los legisladores presentes votaron a favor del ingreso al país del barco que cuenta con una tripulación de 378 personas.

Posteriormente, el tema fue abordado en la Cámara de Diputados, donde la votación también resultó favorable a la autorización para que el buque proveniente de China llegue a Uruguay, con 86 votos afirmativos y tres negativos.

