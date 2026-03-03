Paraguas preparados: meteorólogo trazó panorama de lluvias hasta el arranque de Turismo

Este martes, en su columna matutina en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis ofreció un panorama primario acerca de cómo se presentará marzo en materia de precipitaciones.
A ese respecto, el profesional del clima insistió en sus dichos de la pasada jornada acerca del cambio de estación, y recordó que “estos primeros días de la semana, hasta el jueves, son los últimos del verano”, dado que a partir del viernes se producirá una notoria baja en las temperaturas. Sin embargo, las máximas se mantendrán en el entorno de los 23 y 25 grados, por lo que tampoco se podría hablar de fríos intensos ni nada por el estilo.
En cuanto a las lluvias, Ramis adelantó que los primeros diez días no presentarán incidentes de relevancia —más allá de algunos chaparrones que él mismo pronosticó para jueves y viernes—, pero luego el agua se prodigaría con mayor abundancia.
“A partir del 13 o 14 puede ser auspicioso el panorama de lluvia”, expresó Ramis, quien detalló que en particular los días 16 y 17 estarían "bien regados” debido a “buenos episodios de lluvia”.
Más allá de esas fechas puntuales, el meteorólogo consideró que las lluvias “podrían ser continuas, aunque no ininterrumpidas” durante toda la segunda quincena, por lo que afectarían también el comienzo de la Semana de Turismo, que este año va del 29 de marzo al 5 de abril.
“Marzo va a cerrar bastante bien en materia de lluvias”, sentenció.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]