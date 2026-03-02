Cuenta regresiva: meteorólogo detalló los (poquitos) días que quedan de verano

Locales

“Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora”, rezan los versos iniciales del poema Milonga de Albornoz, fruto de la pluma de Jorge Luis Borges.

Y en cuanto al actual verano, quien ya contó los días y sabe la hora es el meteorólogo Guillermo Ramis, quien esta mañana adelantó el “certificado de defunción” del estío.

En su columna matutina en Informativo Sarandí, el experto señaló que, a partir de hoy y hasta el jueves “serán los últimos días del verano”, que darán paso a jornadas con una catadura otoñal.

Según Ramis, entre el jueves y la madrugada del sábado se producirán “chaparrones”. El profesional detalló que estos serán más intensos al norte del río Negro que en el sur, pero que en todos los casos “no serán nada del otro mundo”.

Asimismo, señaló que el jueves y el viernes podrían producirse vientos de hasta 45 km/h, intensidades que no producirían problemas, salvo para embarcaciones pequeñas.

En cuanto a las temperaturas, Ramis avizora máximas veraniegas de entre 27 y 29 grados hasta el miércoles. Luego, a partir del jueves, el mercurio bajaría y las máximas hasta el domingo se situarían entre 23 y 24 grados.