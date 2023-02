Para el Pit-Cnt, “la buena fe de la negociación colectiva es violentada” por Ancap

Política

La Mesa Representativa Nacional Ampliada (MRNA) del Pit-Cnt emitió este lunes un comunicado en respaldo a la Federación Ancap (Fancap), tras el conflicto entre la empresa estatal y el sindicato por hora descontadas a 85 funcionarios de la refinería de La Teja.

El Pit-Cnt recordó que ante la situación de conflicto que se viene desarrollando en diferentes áreas de Ancap, se han establecido ámbitos de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que han desembocado en acuerdos entre la administración y la organización sindical.

Sin embargo, el Pit-Cnt sostiene que los “acuerdos que se firman” están para cumplirse y que en este marco “marco la buena fe de la negociación colectiva es violentada al aplicar una sanción a trabajadores por desarrollar medidas gremiales”, después de firmar un acuerdo en el que las dos partes plantean no innovar.

“La MRNA rechaza la aplicación del decreto 401/08 en cualquier ámbito y en este caso en particular a 85 trabajadores de la refinería de La Teja, configurando una nueva acción de persecución sindical. Apelamos a la revisión por parte del directorio de Ancap de la decisión de aplicar estas sanciones, una decisión que vulnera la genuina voluntad de negociación y el respeto a los acuerdos allí alcanzados. Exigimos al MTSS y al Ministerio de Industria, Energía y Minería que garanticen el cumplimiento de lo acordado”, finaliza el comunicado.

La posición de Ancap

El directorio de Ancap divulgó el pasado 2 de febrero también un comunicado en respuesta a la denuncia realizada por el sindicato sobre de que existía “persecución sindical”.

En el texto, la administración señaló que “resolvió hacer los descuentos correspondientes frente a medidas sindicales atípicas, bajo la premisa de que la libertad de acción sindical debe ser siempre respetada, pero el trabajo no realizado no debe ser remunerado por la empresa”.

“Ancap reitera su vocación de diálogo, el mayor respeto de la actividad sindical, al mismo tiempo que rechaza el calificativo de ‘persecución’ esgrimido por el sindicato. Los descuentos por tiempo no trabajado no son sanciones. Al mismo tiempo, apela a la dirigencia sindical a reconsiderar no forzar a la detención de procesos continuos en la refinería y en las plantas de pórtland, ya que, de ocurrir, podrían traer aparejadas consecuencias muy graves y desproporcionadas”, señaló el directorio de la estatal en un comunicado.

