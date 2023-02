Política

Ancap respondió a denuncia del sindicato: “El trabajo no realizado no debe ser remunerado”

El directorio de Ancap emitió un comunicado este jueves en respuesta a lo expresado por la Federación Ancap (Fancap), que denunció persecución y amenaza con “paro total sin guardias para el 2 de marzo”.

El sindicato afirmó que el directorio de la empresa “vuelve a perseguir a sus trabajadores” con sanciones económicas a 85 funcionarios de la refinería de La Teja.

En respuesta, la Administración informó que “resolvió hacer los descuentos correspondientes frente a medidas sindicales atípicas, bajo la premisa de que la libertad de acción sindical debe ser siempre respetada, pero el trabajo no realizado no debe ser remunerado por la empresa”.

“ANCAP reitera su vocación de diálogo, el mayor respeto de la actividad sindical, al mismo tiempo que rechaza el calificativo de ‘persecución’ esgrimido por el sindicato. Los descuentos por tiempo no trabajado no son sanciones. Al mismo tiempo, apela a la dirigencia sindical a reconsiderar no forzar a la detención de procesos continuos en la refinería y en las plantas de pórtland ya que, de ocurrir, podrían traer aparejadas consecuencias muy graves y desproporcionadas”, apunta el comunicado del directorio de la estatal.

En esta línea, Ancap aclaró las circunstancias ocurridas según el parecer del directorio: “En el caso de la refinería la medida adoptada por el sector fue la de no firmar

los permisos de trabajo de mantenimiento entre el 19 y el 30 de diciembre pasado, en reclamo por el llenado de vacantes y aumento de salario en la refinería. Esta decisión supuso el incumplimiento parcial de las responsabilidades de la función de un conjunto de operadores e impidió ejecutar tareas planificadas de mantenimiento, varias de las cuales tenían que ver con la seguridad de los equipos y en más de una oportunidad ANCAP solicitó guardias de excepción para ejecutar tareas necesarias, lo cual fue rechazado por el sindicato”.

Finalmente, la empresa indicó que a fines de diciembre se resolvió llevar adelante un programa de llenado de vacantes que “no afecta el rol operativo de la Refinería observado en los últimos seis años y desestimó “el reclamo de aumento salarial para cierto grupo de funcionarios por obvias razones de equidad interna y de limitación presupuestal”.

“Otro conjunto de medidas refiere a una situación con las plantas de aerocombustibles, controversia que se llevó al ámbito tripartito y que transitoriamente ha sido resuelta con un acta signada por ANCAP, FANCAP, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Industria, Energía y Minería. Por esta razón, la Administración reconsideró los descuentos decididos con respecto a funcionarios de Logística y Laboratorio y, en función de las negociaciones en curso, no se aplicarán”, puntualizó el directorio de la empresa.

