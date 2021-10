Para Yamandú Orsi, “es exagerado decir que en seguridad estamos bárbaro por la LUC”

Política

En su audición semanal en radio San José CW41, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, hizo énfasis en “bajar la pelota al piso” y pensar en los desafíos de los últimos meses del año.

“Al final de este año hay para mí dos hechos fundamentales, que tienen mucho que ver con nuestra casa, con nuestra fuerza política: una son las elecciones del BPS a fines de noviembre, un hecho importante que moviliza a todo un país y lo otro las elecciones de las autoridades de nuestra fuerza política. En general miramos cómo nos fue en las últimas elecciones, cuántos votantes asistieron. En el Frente Amplio (FA) por el 2006 fueron más de 200.000 personas que asistieron a elegir las autoridades del FA, y la última 80.000, es un cambio importante, algo nos pasó”, comentó.

“De cualquier manera si uno analiza a nivel mundial y regional qué implica que en un país de 3 millones y medio de habitantes 80.000 personas resuelvan la autoridad de un partido, debe pasar en los partidos tradicionales. No me olvido lo que fueron las elecciones de jóvenes en el Partido Nacional (PN) y cuántos líderes hoy del PN salieron de ahí. Lo que quiero decir es que es una buena cifra a pesar de todo que 80 mil personas se movilicen para elegir las autoridades partidarias, no es común. Por supuesto que a mi me gustaría y apunto a eso a que se parezca más al 2006 que a lo que fue la última elección”, agregó.

El intendente canario cree que “la mejor señal que como fuerza política” pueden dar “es una muy buena concurrencia, con adhesión simultánea”, por lo tanto su mensaje político a partir de ahora y hasta diciembre va a ser “hay que ir a votar, hay que ir a elegir”.

“Aquél que se considera cercano, le interesa o quiere incorporarse de manera puntual a nuestra fuerza política tiene la oportunidad de elegir autoridades y eso no es un tema menor”, expresó.

“Como frenteamplistas tenemos casi la obligación de ayudar a que este barco navegue lo mejor posible. Lo he dicho y lo vuelvo a manifestar, adhiero a la candidatura de Fernando Pereira, creo que reúne las condiciones como para el momento en el que estamos de darle ese rumbo que todos queremos. Por supuesto que considero al resto de los dos compañeros: Ivonne (Passada) y Gonzalo (Civila) como entrañables compañeros, pero cuando uno tiene que elegir no tiene más remedio de explicitar por qué elegimos lo que elegimos, y Fernando lo ha demostrado, que tiene una apertura y una vocación de diálogo que es lo que creo que nuestra fuerza política necesita y precisa”, añadió.

Campaña contra la LUC

Orsi se refirió a la campaña para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) ante la posibilidad de un referéndum en el mes de marzo. “Hablando con el propio presidente de la república es consciente del rol que juega y va a actuar fuerte para la no derogación por supuesto, como padre de esa criatura, y el resto que estamos en frente saldremos a explicar por qué esos 135 artículos no nos parecen bien”, comentó.

Orsi sostuvo que “evidentemente cada fuerza política –tanto el sí como el no, en nuestro caso es el sí por derogar- tendríamos nuestros énfasis”.

“Es ineludible y que mucha gente identifica que el gobierno nacional o la coalición que llevó adelante esta ley plantea como tema central la seguridad. Yo –y esto es personal- considero que hay otros aspectos que deberían ser considerados con la misma importancia, para ser más claro en temas de seguridad son más los artículos que quedan que los que sacan o los que se proponen sacar, por lo tanto no es en clave de blanco y negro, no es patria o muerte, es simplemente entender que una fuerza, una organización sindical y política decidieron poner a consideración de la ciudadanía estos 135 artículos”, aseveró.

Entre otros temas, se refirió a la situación del Instituto Nacional de Colonización (INC), y manifestó su preocupación porque “los colonos no tengan la obligación de vivir en su tierra, por ejemplo alguien puede vivir en Pocitos, en Ciudad de la Costa y tenga o sea colono en otro departamento, que no tenga la obligación que existió… porque aquello de colonizar también era poblar”. “Yo pongo hoy este ejemplo y no es un tema muy complicado, no nos gusta, no nos parece lógico, no nos parece que esté bien esa disposición esté a partir de esta ley, por poner por ejemplo”, acotó.

Además, Orsi dijo que hay “temas vinculados con los alquileres que se establece a partir de este artículo que los alquileres que surgen cuando no tienen garantías que en 30 días por más que sean buenos pagadores que pueden ser desalojados”.

“Nos parece que es innecesario porque hay un porcentaje muy alto de alquileres que son sin garantía, no precisaban decretarse, eso existe por la vía de los hechos y creo que expone a los más débiles a una situación compleja”, aseguró.

“Nos explayaremos en otros aspectos más. El tema seguridad hay que abordarlo, pero es exagerado decir que en seguridad estamos bárbaros y lo otro es que si estamos bárbaros es por la LUC, son otras las variables que han operado”, concluyó el intendente canario.