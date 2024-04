Para Orsi, Cancillería “trata de repartir responsabilidades” con comunicado de Ecuador

Política

El precandidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi se refirió en la tarde de este sábado al comunicado que Cancillería de la República emitió más temprano luego de que el presidente mexicano ordenara suspender las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Ecuador. Esto se dio luego de que policías de este país irrumpieran en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Al respecto, el texto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que “el gobierno de la República Oriental del Uruguay espera que pronto, tanto México como Ecuador, naciones hermanas, puedan emprender el camino que los lleve al restablecimiento de sus relaciones diplomáticas”.

“Me parece que se detiene mucho en la relación entre países cuando hay un problema serio ahí”, respondió Orsi al ser consultado por el tema en rueda de prensa esta tarde, durante el acto de lanzamiento de campaña del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector que apoya la precandidatura del exintendente de Canelones.

Así, el precandidato fue consultado sobre si coincide con el senador del FA Alejandro Pacha Sánchez, quien durante el acto se refirió al comunicado como “tibio”.

Para Orsi, pues, “más que tibio, lo que busca es tratar de repartir responsabilidades”, cuando en realidad “es clarísimo lo que pasó”, consideró. “Si a esa combinación de empuje autoritario que implica el violentar una embajada uno la ve a la situación de fondo que tiene Ecuador con el narcotráfico, me parece que deberíamos ser un poco más… No digo ser más duros, pero ser más claros de ‘Ojo esa línea no se puede pasar’”, manifestó el precandidato frenteamplista.

De tal manera, añadió que este problema “va más allá de las relaciones” entre países.

“Esto es más serio. Por supuesto que derivó en un problema entre países, pero ahora que todo el mundo tiene la ansiedad por determinar cuál es dictadura y cuál no es dictadura, yo creo que no hay que analizar tanto eso sino analizar cuáles son los límites que tiene que tener un Estado democrático”, concluyó Orsi.

