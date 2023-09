Para Kechichian, la carta de Cancillería por crisis en Nagorno Karabaj “llega muy tarde”

Política

Luego de que la Cancillería publicara un comunicado remarcando la posición del Gobierno frente a la crisis humanitaria en Nagorno Karabaj y la operación militar de Azerbaiyán contra la mayoría armenia que habita ese enclave, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian expresó que la misiva del ministerio “llega muy tarde”.

“Se abstiene de condenar la acción azerí contra la población armenia del Artsaj”, dijo la legisladora, utilizando el nombre de la autoproclamada república armenia que se declaró independiente en 1991 y que esta semana dejó formalmente de existir, tras 30 años de controlar el enclave.

“Mucha tristeza que Uruguay abandone su tradicional postura en defensa del pueblo armenio”, escribió la parlamentaria, que es descendiente de armenios.

Este comunicado de nuestra cancillería llega muy tarde!!!! y se abstiene de condenar la acción Azerí contra la población Armenia de Artsaj.

Mucha tristeza ! que[ Uruguay abandone su tradicional postura en defensa del pueblo Armenio.https://t.co/NrqW0mtsWP — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) September 30, 2023

Montevideo Portal se comunicó con Kechichian, que remarcó que el comunicado de Cancillería “llega tarde”, porque “hace nueve meses que la zona del Nagorno Karabaj estaba bloqueada” y “que los armenios que viven en Artsaj estaban en crisis humanitaria”.

“El único corredor, el de Lachín, por el cual podían tener un contacto con Armenia, estaba bloqueado. Estuvieron meses de invierno sin combustible, sin medicamentos, sin alimentos; hubo gente que se murió de hambre y la comunidad internacional en general, salvo excepciones, no se ha pronunciado. El Uruguay ha estado en un silencio realmente muy pero muy preocupante”, afirmó.

Kechichian enfatizó que la postura del Gobierno es tardía porque llega cuando “ya hay un 80% de la población de Artsaj que tuvo que huir a la fuerza hacia Armenia”.

“Es muy tarde, habría que haberle solicitado a Azerbaiyán mucho antes que parara los ataques que viene haciendo desde el 2020 en forma permanente y lo que en estos días fueron los bombardeos [en los que] murieron muchas personas y hay muchos heridos”.

La legisladora dijo que el silencio de Uruguay ante todo esto sorprende, ya que en 1965 fue el primer país en reconocer el Genocidio Armenio (1915-2023) cuando se cumplieron 50 años de lo que los armenios llaman el “Gran Crimen”.

“Yo he ido a Armenia más de una vez y puedo atestiguar que aman a los uruguayos por ese gesto. La verdad me da mucha tristeza”, dijo y recordó que la primera bandera que aparece en el museo del genocidio en Ereván es la uruguaya.

La semana pasada, según dijo la senadora, se llamó a la comisión de amistad Uruguay-Armenia porque venía una delegación de la organización Causa Armenia, que pidió una entrevista. Comentó que fueron ella, un diputado del Frente Amplio y el diputado nacionalista Alfonso Lereté. “No estuvo presente nadie más en esa reunión”, apuntó.

“Después lo que hice si es convocar al canciller [Francisco Bustillo] por este tema a la Comisión de Asuntos Internacionales. El senado está en el medio de la Rendición de Cuentas; la votamos ahora a partir del martes que viene, cuatro días seguidos. Lo que me contestan es que el canciller ya tenía fijado la fecha del 11 [de octubre] para ir a la comisión para hablar de otros temas y que iban a tratar de incorporar este tema”, narró.

“Pero tarde, de vuelta muy tarde. Porque creo que el 11 ya no va a quedar ni un solo armenio en Nagorno Karabaj. Es una limpieza étnica clarísima, en cualquier cancillería del mundo se debería dar cuenta de eso”, aseveró Kechichian.

“Realmente esperábamos, y yo realmente esperaba, que haya por lo menos una mínima palabra y el presidente sólo se refirió a Rusia-Ucrania, que no crítico, pero faltaron otras cosas”, dijo la dirigente frenteamplista sobre el discurso de Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La senadora dijo que el vínculo comercial con Azerbaiyán es “mínimo” pero que “obviamente con Turquía sí” Uruguay tiene más lazos.

“Cuando hablamos de Azerbaiyán, hablamos del apoyo también de Turquía en sus acciones”, remarcó.

“Primero el Uruguay debería expresarse al interior del país y a la comunidad armenia. Nosotros ya veníamos bastante dolidos con el episodio de la inauguración de la embajada turca. Ninguna cancillería debería aceptar que esa inauguración se hiciera el 23 de abril, un día antes de una fecha sagrada para los armenios [día de conmemoración del genocidio]. Ahí ya me parece que Uruguay mostró una debilidad muy grande —no sé si fue por presiones, no las conozco— ante planteos que hizo la embajada turca, que no debió aceptarlos”, sostuvo, en referencia a la visita del canciller turco Mevlüt Çavusoglu y el gesto que le dedicó a manifestantes armenios en recuerdo de la organización racista Lobos Grises.

“Nosotros ya veníamos muy preocupados. Lo primero es referirse al interior del país y después están los organismos internacionales, las comisiones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que Uruguay pudiera hacer punta en esto”, concluyó Kechichian.