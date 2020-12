Locales

Para Juan Salgado, declaraciones de Cosse sobre el transporte "no fueron felices"

Dijo que Cosse exhorta a aumentar el transporte y por otro lado no usarlo, y que lo anunciado sobre medidas sanitarias "no es ninguna novedad".

Un estudio del Instituto Clemente Estable encomendado por la intendencia de Montevideo halló restos virales en 14.5% de los ómnibus de transporte analizados.

Esta situación llevó a que la intendenta Carolina Cosse anunciara una serie de medidas. Entre ellas, la exhortación a las empresas de transporte a reforzar la sanitización y que saquen a la calle el 100% de las flotas para disminuir la cantidad de pasajeros.

Además, solicitó a la población que se movilice sólo en circunstancias que sean imprescindibles, y que intente hacerlo en medios alternativos en lugar del transporte público.

Estas declaraciones causaron malestar en el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, que aseguró que "no es ninguna novedad" lo que planteó Cosse sobre la profundización de medidas sanitarias.

"Tenemos arriba de cada una de las unidades alcohol en gel a disposición del pasaje, nuestros trabajadores han sido tremendamente respetuosos de utilizar los tapabocas en el cien por ciento. Hoy, cualquier ómnibus de Cutcsa tiene cuatro limpiezas profundas interiores al día", dijo, según recogió Informativo Carve.

"Creo que no fueron felices en el último párrafo, en el que Cosse exhorta a aumentar el transporte y por otro lado no usarlo. Yo creo que hay que usar el transporte. En nueve meses ha demostrado que no ha sido para nada un elemento que propague el virus", señaló.

En una entrevista con Andrés López Reilly de El País, Salgado dijo también que Cosse "se trabucó" con sus palabras y que su alusión a medios alternativos hizo que recibiera mensajes preocupados de empresas cooperativas. Agregó que no se puede llegar al 100% del servicio que pide Cosse "porque sería demasiado", pero cree que no se va a llegar al 50% de demanda, porque cae naturalmente por el verano y porque no hay bares de noche ni Carnaval.