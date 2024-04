Para Cosse, colorados deberían hacer una “profunda reflexión” por proyecto de intendencias

Política

La intendenta de Montevideo —de licencia— y precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse se refirió al proyecto que impulsa Ciudadanos (Partido Colorado) para que el ingreso de personal a las intendencias se haga por concurso y eventualmente sorteo.

La propuesta, que fracasó en el Senado porque el Partido Nacional no la apoyó, surge del senador Adrián Peña, quien falleció a comienzos de mes en un accidente automovilístico.

“Personalmente creo que aportaba transparencia, que tanta falta nos hace”, manifestó Cosse en conferencia de prensa en Paysandú. Así, recalcó que el ejecutivo departamental de Montevideo “tiene un rol destacado porque es la intendencia más transparente de todas, rankeada por organismos independientes”.

De todas formas, a la hora de tomar postura, recalcó que se atendrá a lo que defina el Frente Amplio sobre el tema.

A su vez, la precandidata frenteamplista sostuvo que el Partido Colorado debería hacer una “profunda reflexión” porque no logró que la iniciativa prosperara en el Parlamento porque “no contó con los votos de sus compañeros de coalición”.

“Lo digo con mucho cuidado que si el Partido Colorado piensa que un proyecto de ley agrega transparencia con la enorme mayoría de las intendencias del Uruguay en manos del Partido Nacional y en el Parlamento no recibe los votos del Partido Nacional, y forma parte de una coalición liderada por el Partido Nacional, la aritmética básica me da que debería tener una instancia de reflexión profunda. Que me imagino que mucha gente la debe estar teniendo”, declaró Cosse.

La salida de un precandidato

Por otro lado, la intendenta capitalina se refirió también a la baja de la precandidatura de Mario Bergara, quien apoyará a Yamandú Orsi.

“Respeto totalmente” la decisión del economista, indicó Cosse, quien encontró “la forma de aportar” a la interna del Frente Amplio de otra manera, señaló.

Así, la precandidata subrayó que “lo importante es que todos” continúen “aportando”. “Tenemos algo que nos une de manera muy profunda: nos une la historia del Frente Amplio, nos une la gesta frenteamplista y nos une un programa”, concluyó.

