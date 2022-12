Para Argimón, caso Astesiano es un “culebrón” y pidió que se presenten “todos los chats”

Política

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, realizó un balance del año y destacó que la reactivación salarial es una “prioridad” para el Gobierno.

“Uno no puede abstraerse de lo que fue un inicio de gobierno bien diferente y la necesidad de enfrentar la pandemia, para luego ir recuperando muy especialmente sectores de la economía que se vieron altamente afectados”, dijo la jerarca en conversación con Nada que perder de M24.

“La reactivación salarial es una prioridad y en ese sentido están puestas las miras del Gobierno”, afirmó.

Por su parte, fue consultada sobre los chats entre el ex jefe de seguridad de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano y el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, que revelaron que el primero pidió al jerarca policial que le averiguara en “modo reservado” sobre un viaje personal de Lorena Ponce de León, expareja del presidente.

“Yo soy muy cuidadosa cuando hablo de estos temas y hay una investigación judicial en curso”, señaló la vicepresidenta y opinó que el excustodio del mandatario es un “gran traidor”.

“Expresarse todos los días sobre este culebrón […] todos los días hay un chat distinto de una persona que, la verdad, no sé hasta dónde creerle, si efectivamente él manejaba eso con eficacia desde el punto de vista de su proceder en lo que pedía. Yo prefiero, en general, dejar trabajar a la Justicia para saber frente a qué clase de personaje estamos”, agregó.

Consultada por el término elegido para referirse al caso Astesiano, Argimón dijo que es un “culebrón desde la forma que está presentado: todos los días hay un chat distinto, ¿por qué no se presentan todos los chats de una vez y todos tenemos la información?”.

Renuncia de Ache

Por otro lado, la vicepresidenta se refirió a la renuncia de la exvicecanciller Carolina Ache, luego de que se dieran a conocer los chats con su par de Interior, Guillermo Maciel, vinculados al pasaporte que le dio el Gobierno al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En esta línea, se le preguntó a Argimón si consideraba que hubo omisión de información. “En el ámbito parlamentario lo que se dijo fue que hubo comunicaciones, nunca se habló del contenido de las comunicaciones, evidentemente tenían que ver con esto que después trascendió”, respondió.

“A mí lo que me provoca todo este episodio es el haber podido detectar un procedimiento que viene de larga data, que no había podido llegarse a tener pruebas y, hoy por hoy, todos estamos asistiendo al reconocimiento, que ya desde hace años —con anterioridad a este gobierno— se venía entregando pasaportes que, evidentemente, estaban denunciando una operación de las características que hoy se sabe y, en ese sentido, me parece que es lo que hay que profundizar: ¿desde cuándo? ¿cómo?”, añadió.

“Hoy por hoy, se está sabiendo todo el proceso de la entrega de pasaporte y, en realidad, yo creo que tanto lo del pasaporte de Marset, como el pasaporte dado a rusos, tienen que ver con también sacar aprendizajes de larga data y que tiene que ver con optimizar los controles a nivel público desde ese punto de vista”, valoró.

En tanto, dijo que estuvo repasando las actas porque considera “muy importante” lo que se dice en el Parlamento. “Ella [Ache] habla de las comunicaciones, lo que no dice es el contenido de las comunicaciones […] Lo que hay allí es preservar el contenido de la información que ella no brindó, lo que nunca negó es que hubiera comunicación. Por algo el episodio provoca su renuncia, de otra manera esto no hubiera acontecido”, aseveró.

Asimismo, opinó que “estuvo bien su renuncia”. “Cuando uno ocupa cargos políticos, depende mucho del apoyo de su sector, dentro de su partido. Hay varios aspectos que llevan a tomar esta decisión, pero además hay un componente personal, me parece que hizo lo correcto y, en ese sentido, yo destaco que ella, evidentemente, estuvo ponderando su accionar y estuvo ponderando también la situación de su sector y del desarrollo de la política que se lleva adelante por parte de Cancillería”, expresó.