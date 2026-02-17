Panchero de Maldonado logró vender la totalidad de su mercadería tras haber sido estafado

Locales

Montevideo Portal

El panchero que vendía en los alrededores del Campus de Maldonado, durante el partido entre Peñarol y Central Español y que el pasado lunes había denunciado en FM Gente haber sido estafado con 14.000 pesos en billetes falsos, volvió a dialogar con el citado medio para afirmar que el día que siguió al incidente, fue sumamente satisfactorio a nivel de ventas, y también mostró gratitud por el alcance que tuvo su caso.

El hombre cuyo nombre es Wilson se vio muy contento y sostuvo que logró vender la totalidad de la mercadería que tenía para esa noche.

A su vez, dejó claro que a pesar de que los estafadores eran seguidores de Peñarol, afirmó a FM Gente que “el club no tiene nada que ver” y aseguró que el presidente de la institución, Ignacio Ruglio, lo llamó y le propuso su ayuda.

Wilson y su esposa son jubilados y cuentan con un carrito de panchos, en el que venden en Maldonado y Punta del Este. El pasado domingo se establecieron en las cercanías del estadio Campus de Maldonado, donde se iba a disputar el partido entre Central Español y Peñarol que generó un importante marco de público.

Eduardo Preve, informó en sus redes sociales que hinchas del equipo aurinegro hicieron una colecta para recuperar el dinero que perdió. Añadió a su vez que la institución carbonera y sus jugadores le harán llegar al hombre dos remeras firmadas para que las pueda sortear y así poder costear una cirugía que debe hacerse.

???? UN BUEN GESTO



??Hinchas de Peñarol recolectaron dinero para reponer la pérdida del panchero de Maldonado engañado por barras con dinero falso y además Peñarol junto con los jugadores le enviarán hoy dos camisetas firmadas para que pueda sortear y solventar la operación para… pic.twitter.com/oLs4HgJFum — Eduardo Preve (@EPreve) February 17, 2026

Montevideo Portal