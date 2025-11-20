Pagos de ASSE al Círculo Católico casi se triplicaron en gestión anterior, según auditoría

Política

Una auditoría interna de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), correspondiente al período 2022-2024, reveló que los pagos a la mutualista Círculo Católico se incrementaron en casi 170% en valores constantes entre 2020 y 2024.

En concreto, la participación de mutualistas privadas —entre las que se cuentan Casmu, el Círculo Católico y Casa de Galicia— en los pagos de ASSE pasó de representar un 12% en 2020 a un 29% en 2024. Esa alza se traduce en un aumento de $ 474 millones a $ 1.949 millones, pese a que Casa de Galicia dejó de operar en 2022.

La auditoría tenía como objetivo analizar el impacto económico de los convenios de complementación suscriptos en 2022 entre ASSE, Casmu y el Círculo Católico, acuerdos que luego fueron dados de baja por la nueva administración del prestador público en las últimas semanas.

Según el documento, consignado por el semanario Búsqueda, el aumento más marcado se produjo a partir de 2023, cuando los pagos al Círculo Católico crecieron un 109% respecto a los de 2022.

Además, la auditoría llama la atención sobre varios aspectos irregulares en esos convenios: señala que no hubo una licitación para comparar precios con otros prestadores, y que los contratos firmados no respetaban los plazos máximos permitidos por el TOCAF, que establece un límite de seis meses para acuerdos de este tipo.

En materia de camas para cuidados intensivos, la auditoría también detectó discrepancias. Aunque ASSE aumentó su propio número de camas intensivas de 212 a 262 entre 2019 y 2023, al mismo tiempo contrató a otros proveedores externos para cubrir casi el 59% de esas camas, frente al 21% que representaban esos proveedores en 2019.

El informe advierte sobre un riesgo “muy alto” de duplicación de necesidades por los convenios de complementación, una deficiencia que, según los auditores, debe corregirse de forma urgente.

Respecto a la gestión de ASSE, el contrato con Casmu se firmó el 26 de octubre de 2022, y el convenio con el Círculo Católico fue suscripto poco después, el 15 de noviembre, según el informe. En el momento de su aprobación, en la reunión del directorio no participaron el presidente de ASSE ni el gerente general.

En otro apartado de la auditoría, se señala que, tras la compra del Sanatorio Galicia por parte del Círculo Católico, los montos cobrados por este fueron superiores a lo que antes sumaban el Círculo más Casa de Galicia.

La transición en el prestador público viene siendo uno de los puntos de mayor debate entre el gobierno y la oposición. El Frente Amplio cuestiona que el incremento en las contrataciones al Círculo Católico se debió al vínculo profesional del expresidente Leonardo Cipriani, quien renunció a su cargo de director técnico de la institución antes de asumir en 2020 y volvió este año tras el cambio de gobierno.

Además, desde el oficialismo creen que la sucesión de críticas y pedidos de renuncia al actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, se deben en parte a los resultados de las auditorías internas.

El próximo lunes 24 de noviembre, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, será interpleada en Diputados por haber mantenido en el cargo a Danza, pese a los informes negativos de la asesoría jurídica de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre la incompatibilidad de su cargo en ASSE con sus trabajos como médico consultante en mutualistas privadas.

