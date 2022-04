Paganini: informe de Ursea señala suba de $ 3 para la nafta y de $ 10 para el gasoil

Economía

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, expresó este miércoles que la información preliminar recibida por la cartera de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) para los combustibles señala que “todavía hay una distancia” y que los “Precios de Paridad de Importación (PPI) van a estar por arriba de los precios actuales de los combustibles”.

En diálogo con Primera Mañana de radio El Espectador, el jerarca dijo que el Poder Ejecutivo resolverá un posible nuevo ajuste o si mantiene las tarifas entre este jueves y viernes, para lo que se consideran dos variables: la situación de las finanzas de Ancap y el PPI (que se establece a partir del valor de importar refinados de la Costa del Golfo).

“Todavía hay una distancia de unos $ 3 para la gasolina (nafta Súper 95) y de $ 10 para el gasoil”, afirmó el ministro.

Sin embargo, Paganini agregó que la diferencia que da el informe preliminar para los precios de los combustibles a partir de mayo es menor a la que hubo el mes pasado, cuando el gobierno resolvió una suba de $ 3 en la nafta y de $ 5 en el gasoil.

“El petróleo promedio del mes está a un valor inferior al del mes pasado (US$ 107) y el dólar también mejoró (la baja). Ambas cosas acercan la distancia, pero todavía está para subir”, dijo el secretario de Estado.

Sobre Ancap, Paganini recordó que se cerró “un buen año” en el balance de 2021 que terminó con ganancias por US$ 88 millones, pero advirtió que este año “por no acompañar la subida del petróleo la empresa estatal tuvo que destinar recursos de su caja para ‘subsidiar’ los aumentos que no se realizaron según la magnitud que sugirió técnicamente la Ursea.

