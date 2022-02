Gobierno decidió aumento de combustibles de 2% a partir de este martes 1 de marzo

Locales

El Poder Ejecutivo decidió un aumento de combustibles de 2% a partir de este martes 1 de marzo.

En rueda de prensa el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, sostuvo que “el gobierno decidió un ajuste, intentando mitigar el aumento de los costos”. “La Ursea había recomendado un ajuste de entre 5% y 8% según el producto, de acuerdo a lo que está pasando en el mundo que es una gran volatilidad, vinculado con la guerra y con la invasión de Rusia en Ucrania”, señaló en declaraciones consignadas por 970 Noticias (radio Universal).

“El gobierno decidió en base a las condiciones financieras de Ancap, y como siempre tratando de mitigar este impacto en el sector productivo y en los ciudadanos, que el aumento va a ser del 2%, lo cual equivale a un peso y medio en la nafta y a un peso en el gasoil aproximadamente”, agregó.

Paganini expresó que “estamos con un aumento sostenido del petróleo y un aumento muy especial de volatilidad”. “Uno toma decisiones, las tiene que tomar con mucha prudencia y no proyectar el máximo del aumento, en la medida que después podemos monitorear y ver cómo evoluciona, y ver si la tendencia se consolida u ojalá las cosas se normalicen, se recupere el diálogo, haya paz, y el petróleo vuelva a un cauce, que no va a ser muy bajo, pero no siga en la disparada hacia arriba”, añadió.

El ministro señaló que “lo que se nota en el mes anterior es un aumento del 13% en el precio del petróleo que no deja de ser un aumento preparativo de la tensión internacional que se estaba dando”.

Presidencia informó que “la adecuación de los combustibles comenzará a regir a partir de las 00.00 horas de este martes 1º de marzo” y será de $ 1,47 por litro para la nafta Súper 95 y de $ 1,05 para el gasoil 50S.

El supergás, en tanto, también ajusta 2% hasta $ 60,35 por kilogramo.