Padre e hijo fueron imputados por agredir a periodista minuano en la vía pública

Montevideo Portal

Dos hombres fueron imputados por agredir a un periodista en Minas, Lavalleja, y el Ministerio del Interior concluyó que este hecho violento “no se relaciona con su actividad mediática”.

De acuerdo con un comunicado de la cartera, ambos indagados —padre e hijo— reconocieron que el conflicto se generó porque la víctima, Román Nappa, ejercía violencia laboral contra una mujer, esposa y madre de ellos, a quien tenía a su cargo en una empresa de limpieza.

Los ahora imputados no denunciaron estos hechos.

La Justicia formalizó la investigación contra los dos hombres, de 48 y 25 años, como presunto autor y coautor (respectivamente) de “un delito de lesiones personales”. Se dispuso que cumplan con medidas cautelares por 180 días y, para el padre, fijar domicilio con prohibición de salir del país; en tanto, para el hijo la jueza ordenó el arresto domiciliario total.

A ambos se les prohibió, además, comunicarse o acercarse “por cualquier tipo de medio o por interpuesta persona” a la víctima.

“Las actuaciones de la Unidad Investigativa de Seccional 1ra permitieron establecer que la agresión al comunicador y funcionario municipal no tienen relación alguna con su labor mediática ni con su desempeño como empleado de la Intendencia Municipal de Lavalleja”, finaliza el texto.

