Un periodista fue agredido en Minas: lo tiraron y le dieron decenas de piñas y patadas

La Policía de Lavalleja investiga un brutal ataque a golpes al periodista minuano Román Nappa, quien el pasado 27 de noviembre fue golpeado por dos hombres en la vía pública.

De acuerdo con el relato de Nappa, los agresores le recriminaban su trabajo periodístico en el programa Sin pelos en la lengua que va por la Radio Federal.

Los dos hombres descendieron de un auto que llevaba matrícula de Montevideo. Antes de golpearon, Nappa sintió cómo lo insultaban y luego le pegaron hasta que cayera en una cuneta.

Los agresores le siguieron pegando patadas y golpes de puños, lo que le provocó varias heridas en el rostro y varias partes de su cuerpo.

En la denuncia policial, se especifica que el ataque sería consecuencia porque Nappa en el mencionado programa emitió el testimonio de un hombre acusado de violencia basada en género.

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) emitió un comunicado y detalló que Nappa había sido denunciado por la mujer de la víctima y una funcionaria policial, quien no fue mencionada en la nota que emitió el periodista.

