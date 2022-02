Padre de joven agredido en Pinares espera un “mensaje contundente” en fallo judicial

Policiales

El joven de 18 años que fue golpeado en la noche del pasado sábado por un grupo de personas, en el barrio Pinares de Punta del Este, declaró el pasado martes en Fiscalía de Maldonado junto a sus padres.

Pablo Romero, padre del joven, señaló en una publicación en su cuenta de Facebook que esperan “con total confianza el accionar de la justicia” y confían “plenamente en la fiscal y el juez actuante”.

“Sabemos que -pese a las advertencias recibidas por los sujetos denunciados respecto de su poder, influencia y convencimiento de que todo quedará en la nada o del pretender asentar de que es algo menor lo sucedido para no recibir una pena proporcional a los delitos cometidos, de que, en todo caso, el asunto se soluciona con una disculpa o con dinero- el sistema judicial uruguayo actúa con total profesionalidad, transparencia y ecuanimidad”, aseguró el profesor de Filosofía y docente de Ética de la Universidad Claeh.

“La situación, por sus espeluznantes características, ha suscitado una alarma pública y nosotros, las víctimas directas junto a la ciudadanía que se ha interesado notoriamente en el caso, esperamos una resolución a la altura de la gravedad de los hechos”, agregó.

Romero expresó que “las pruebas existentes son contundentes y el caso significa claramente un antes y un después por su proyección hacia adelante en cuanto al mensaje social, educativo, valorativo, ejemplarizante, por la concepción de lo justo que dejará instalado, que verterá sobre toda la comunidad”.

“El fallo de la Justicia, en el sentido que sea, representará un mensaje contundente a la ciudadanía en su conjunto, una respuesta que marcará decididamente futuras situaciones similares (ojalá evitándolas, a partir del precedente instalado)”, añadió.

Además, consideró que el caso los trasciende y “va más allá de la esfera privada, del ámbito familiar. El interés público, la expectativa que genera su resolución, es una señal de la capacidad que, por suerte, todavía conservamos respecto de conmovernos frente a hechos de tal naturaleza”.

“Quisiera destacar particularmente el apoyo familiar, de amigos y colegas, la contención brindada en estas horas difíciles por las profesionales de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Maldonado, la protección policial que estamos recibiendo para asegurar nuestra integridad mientras permanecemos en la casa que estamos alquilando, la total disposición y el apoyo recibido por actores políticos centrales de diversos partidos (corroborando que en lo importante se tienen las debidas coincidencias) y el papel fundamental de los medios de comunicación, de los y las periodistas que a lo largo de estos días nos vienen acompañado, permitiéndonos contar lo sucedido, logrando que no primara el silencio y el ocultamiento, consolidando una mirada pública sobre los hechos que nos ha permitido no sentirnos solos y ha abierto las puertas a la reflexión colectiva sobre cuáles son los valores deseables de circular en nuestra sociedad (y cuáles, no, claro)”, remarcó.

Por último, Romero dijo que tienen “esperanzas de que finalmente no prevalezca la cultura de la violencia y la impunidad. Confiamos plenamente en la justicia y esperamos atentos la resolución final”.

Este miércoles declararán ante la fiscal letrada de Maldonado de 2° Turno Ana Rosés los cuatro emplazados por este hecho.