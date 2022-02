Denunciados de agredir a un joven de 18 años declaran este miércoles ante Fiscalía

Judiciales

La fiscal letrada de Maldonado de 2° Turno, Ana Rosés, resolvió que la víctima de una golpiza en el barrio Pinares de Punta del Este concurra este martes a declarar en la Fiscalía para continuar con la investigación del caso, que ya tiene cuatro personas emplazadas como presuntos autores de estas agresiones.

Ese hecho finalmente se llevó a cabo y el padre de la víctima, Pablo Romero, profesor de Filosofía y docente de Ética de la Universidad Claeh, aseguró en rueda de prensa que, en lo que hace a su parte, dialogó sobre todo lo que pasó a posterior de las agresiones a su hijo, que tiene que ver con la discusión que tuvo a partir de que va a increparlos por lo que habían hecho y sobre un segundo incidente que tuvieron el lunes, donde algunos medios de prensa estuvieron presentes.

“Narro esa situación y sobre todo lo que desembocó en nosotros, que estuvimos evaluando volvernos a Montevideo si no se nos brindaba una protección, que además nosotros entendíamos que a esa altura ya tenía que haber estado presente. Tenemos testimonios de vecinos, testigos directos de lo ocurrido. Me llama mucho la atención de que eso ya no se haya hecho antes”, señaló Romero en cuanto a la protección que deberían de tener.

En tal sentido, aseguró que obtuvo una grabación de las cámaras de videovigilancia de un vecino en la que “se ve el tramo final” de lo que habían narrado, según dijo. “Cuando mi hijo va, custodiado por estos muchachos con el cuatriciclo, dos muchachos, el auto blanco con el que intentaron meterlo a prepo, es decir, secuestrarlo, hasta entrar a la casa”, expresó.

Aclaró que esa prueba no la había presentado y fue lo que hizo a la hora de encontrarse con la fiscal del caso. “Lo acabo de comunicar y esperando que la Fiscalía haga una revisión de las cámaras de los vecinos, que, en parte, yo pensé que ya se había hecho”, concluyó.

Finalmente, este miércoles declararán los agresores de este joven de 18 años para dar su versión de los hechos ante la Fiscalía. En declaraciones a Subrayado, uno de los denunciados se acercó al reportero con la intención de dar su versión de los hechos.

“Yo estoy en la puerta con unos amigos, sale un chico y empieza a caminar. Le gritamos ‘ey, ey, flaco’ y empieza a correr. Todo eso, lo salimos a correr. En la esquina todos los vecinos salieron: ‘un chorro, un chorro’. Él seguía corriendo. Hace dos semanas nos entraron por el costado de la casa en el fondo, nos rompieron un vidrio y por eso pusimos cámaras en la casa. Pensamos que nos estaba robando”, se defendió el hombre.

Posteriormente, agregó que agarró el cuatriciclo que estaba por vender y se subió al rodado para salir en persecución del joven. “Subo a la vereda con el cuatriciclo y lo empujo. Pero no lo atropelle. Si lo hubiera atropellado lo hubiera lastimado y el chiquilín no tenía nada. Éramos cuatro personas, cuatro hombres. ¿Queríamos pegarle o hacerle algo? Lo cagábamos a trompadas. Nadie le hizo nada. Le dijimos: ‘¿Sos vecino?’. Bueno, vamos a corroborar”, relató el individuo en la que es su versión de los hechos.

Consultado por el periodista si asumía el error, el hombre sostuvo: “Yo lo asumo y me hago cargo del error. Le pedí disculpas a él (por el joven agredido) y también a él (en referencia a Romero)”. “Fue una confusión, lo digo ante las cámaras, no tengo nada que esconder. Somos personas de bien”, puntualizó.

