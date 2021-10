PN señala que militante que insta a derogar la LUC se desafilió del partido en diciembre

Política

La Convención Departamental del Partido Nacional (PN) en Paysandú aclaró que el militante blanco Sergio Rodríguez, que se sumó a la campaña contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) y militará para su derogación, en caso de que se apruebe la convocatoria a referéndum, desde diciembre de 2020 no es convencional por el partido.

Según supo Montevideo Portal, Rodríguez presentó su renuncia al cargo de convencional departamental por Paysandú, que obtuvo en las elecciones internas de 2019. La renuncia fue presentada el pasado 17 de diciembre de 2020 a través de un correo electrónico. Además, solicitó la desafiliación partidaria, aunque ha hecho énfasis en que “la condición de blanco no se mide por afiliaciones formales”.

“En las últimas elecciones departamentales hubo candidatos por el Partido Nacional que estaban desafilados. La agrupación y la gente existen más allá del partido. Si el pensar distinto me pone fuera del partido, afuera del partido estoy. Acompaño hoy la voluntad de más de 700.000 firmas (proreferéndum para derogar 135 artículos de la LUC); por más y mejor democracia”, dijo Rodríguez a El Telégrafo.

Por su parte, el presidente de la Convención Departamental de Paysandú, Gerardo Muria, dijo a Montevideo Portal que previo a la decisión de Rodríguez de abandonar el partido tuvo una comunicación con él. “Él expresó su renuncia al partido de manera formal, a su afiliación y a la convención departamental”, explicó Muria.

“Él se puede sentir militante, el partido es de hombres libres. No tuvimos problemas que se juntaran firmas, porque entendíamos era un instrumento democrático que se juntaran firmas y no queríamos atacar ese instrumento. Formalmente el ya no pertenece al Partido Nacional ya que por decisión propia renunció”, agregó.

Muria sostuvo que ahora, si quisiera, “no podría presentar una agrupación en el partido, como sí hizo en las elecciones de 2019”. “Una cosa es sentirse de un partido y otra es estar afiliado, añadió.

El presidente de la Departamental de Paysandú expresó que Rodríguez “no fue citado a la convención departamental desde que presentó su renuncia y es claro que no integra más las filas nacionalistas”. “Él es parte de la LUC porque militó para que el Partido Nacional ganara”, dijo Muria sobre las elecciones de 2019.