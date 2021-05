PIT-CNT criticó falta de avances en pedidos de procesamiento contra militares en dictadura

Locales

El PIT-CNT realizó una conferencia de prensa con motivo de la 26° Marcha del Silencio convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Al hacer uso de la palabra, la secretaria general de la central sindical, Fernanda Aguirre, señaló que "la desaparición forzada es un crimen permanente que va a dejar de cometerse solo cuando sepamos donde están".

"El Estado sigue sin cumplir su responsabilidad de impartir justicia ante los crímenes de lesa humanidad", agregó. Aguirre señaló que la mayoría de estos crímenes fueron cometidos por "personas que en su mayoría están libres".

"Mucho de los que nos faltan hoy, desaparecidos y asesinados, eran de las filas de nuestra CNT. Saludamos a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y compartimos su lucha que es nuestra", comentó la dirigente sindical.

"No hay posibilidad de no repetición si no hacemos memoria y si no impartimos justicia", señaló.

Aguirre sostuvo que "los jueces deben contestar a más de 50 pedidos de procesamiento que llevan más de dos y tres años algunos de ellos".

"Nuestro Estado sigue accediendo a las dilatorias, chicanas de los defensores de los represores y los juicios siguen sin concluir. Mueren impunes y morimos sin saber la verdad. Mueren sin ser condenados", señaló Aguirre.

En ese sentido, Aguirre cree que "el sistema judicial tiene que buscar la manera de evitar estas chicanas judiciales". "No vamos a parar hasta llegar a la verdad, hasta llegar a la justicia", dijo Aguirre.

En su oratoria, Aguirre reconoció al maestro Julio Soler, que fue fundador de la Federación Uruguaya de Magisterio, presidente honorario del Observatorio Luz Ibarburu y amigo personal de Julio Castro.

"No hay una nueva etapa de los aparatos represivos del estado, que hoy se quieren lavar la cara dando nuevos documentos que aportan poca y nada nueva información", señaló Aguirre. Y sostuvo que se va a "dar vuelta la página de esta historia cuando nos digan donde están y sean juzgados por sus crímenes".

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, destacó la iniciativa "Imágenes del Silencio" y la calificó como "una forma potente de mantener una lucha que llevamos hace cuatro décadas".

"Falta un capitulo a esta historia y es claro el capítulo que falta. Que militare y torturadores del terrorismo de Estado nos digan dónde están. Esa información la tienen, la deberían pedir los mandos militares para esclarecer la información", aseguró Pereira.