Ovejas Negras: “Nuestro voto no acompañará discursos y propuestas antiderechos”

En los últimos días, varios dirigentes políticos han realizado declaraciones que no fueron bien recibidas desde los movimientos sociales. Tal es el caso de los legisladores electos por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech y Martín Sodano, quien en diferentes expresiones se manifestaron en contra del aborto y del matrimonio igualitario.

El diputado electo de Cabildo Abierto, por ejemplo, propuso revisar la agenda de derechos y dijo que para muchas mujeres la ley del aborto es "una canilla libre".

"Yo estoy en contra del aborto porque sí, de abortar por abortar. A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela. No le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad. Hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen: 'Vení, sacámelo, total, no pasa nada'. Para algunas mujeres es como una canilla libre", afirmó en una extensa entrevista con Búsqueda.

Un par de días antes, el candidato a la vicepresidencia y electo senador por el mismo partido, Guillermo Domenech, señaló que conocía "muy pocas" parejas homosexuales con hijos, y que en sí le parecía "más un fenómeno propagandístico que otra cosa".

Estas declaraciones de Domenech fueron criticadas el miércoles desde varios frentes. Y este jueves, el colectivo Ovejas Negras emitió un comunicado manifestando su preocupación por las expresiones y advirtiendo que están en riesgo los avances que se "forjaron para ampliar y legitimar" su dignidad.

"Observamos con preocupación como ciertos referentes políticos se han expresado con los claros discursos de odio, proponiendo desmantelar conquistas que nuestros movimientos sociales han alcanzado con el amplio apoyo de la sociedad uruguaya", comenzó el colectivo.

Para Ovejas Negras "están en riesgo" los avances que se forjaron para "ampliar y legitimar nuestra dignidad": "Es por eso por lo que venimos a plantear que en noviembre nuestro voto no acompañará a los discursos y las propuestas antiderechos", enfatizaron.

El camino, añaden, "siempre será el respeto a la dignidad humana": "Queremos invitarles a que nos acompañen para hacer llegar este mensaje a quienes hoy participan en la contienda electoral. El país que soñamos tiene que construirse con amor, respeto e inclusión".

