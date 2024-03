Otro agujero en la rambla, ahora en Pocitos: intendencia balizó y alertan a transeúntes

Locales

La rambla de Montevideo amaneció con otro agujero en su vereda. Esta vez, en la zona de Pocitos, en inmediaciones de la punta de Trouville, a la altura de la calle Juan María Pérez.

La alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, dijo a Montevideo Portal que el agujero tiene tres metros de profundidad y que “se dio a raíz de la lluvia de todos estos días”.

Explicó que “toda la estructura está apoyada en arena” y que al crecer el mar genera que se retire la arena, que se mezcla con el agua. “Se mueve todo y eso hace que en algún momento eso colapse, porque se empieza a escurrir la arena debajo y los cimientos dejan de tener el sostén que tenían”, apuntó y agregó que se debió tanto a la crecida del Río de la Plata como a las intensas tormentas.

Corredores y caminantes, cuidado los tobillos. Se pueden esguinzar o aparecer en Malvín a través de este agujero negro. pic.twitter.com/EljDJNF8n0 — Bernardo Wolloch (@wolloch) March 13, 2024

La Intendencia de Montevideo balizó la zona, según confirmaron a este medio desde la comuna. Espacios Públicos y Edificaciones es la división de la Intendencia encargada de los arreglos. Inspectores de esa oficina ya estuvieron en el lugar.

Antía dijo que el Cecoed fue a la zona para encargarse de que la zona esté asegurada y no represente peligro para la gente. “Para la obra en sí van a tener que ir a estudiar todo, hacer los planos, licitar, etc. Pinta para larga, espero que no sea así por lo valiosa que es nuestra rambla y por la comodidad para locales y visitantes”, comentó la alcaldesa.

Minutos más tarde informó que arquitectos e ingenieros de la Intendencia concurrieron al lugar para ver “cuál es la solución administrativa”.

“En caso de emergencia puede ser por compra directa por excepción, eso lo regula el Tocaf [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera] para que demore menos que licitar y esperar meses”, explicó Antía.

A su vez, señaló que lo sucedido en Pocitos es igual a “como pasó en Carrasco”, recordando el reclamo de su colega Mercedes Ruiz, alcaldesa del Municipio E. “El antecedente inmediato es el pozo en Carrasco, que va más de un año. Si es así, es una lástima. Este tipo de problemas la Intendencia las debería de agilizar”, afirmó Antía.

Hoy, esta vuelve a ser la situación de la Rambla de Carrasco, punto de referencia turístico y patrimonial de la capital, esperando que esta vez la Intendencia de Montevideo si de una rápida respuesta, sin importar el barrio en el que nos encontramos.



El 29 de julio de 2021 se… pic.twitter.com/wJdWwCpkfj — Mercedes Ruiz (@memeruizalcalde) March 5, 2024

A su vez, recordó que el proceso que se lleve adelante para arreglar el pozo debe “respetar toda la estética” de la rambla, que dado que “es patrimonial”. Las obras deben ser supervisadas por la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura.

“Y si sigue lloviendo, puede crecer aún más el pozo”, sentenció Antía.

Por su parte, Natalia Castro, directora de Espacios Públicos de la Intendencia, dijo a Telemundo (Canal 12) que la lluvia y los cambios de mareas causaron una “fuga de arena” que perjudicó a la sustentación de la vereda.

“Es un hecho que se viene constatando hace algunos años. Las arenas de la rambla, con los cambios en las mareas, se fugan de abajo de un muro de contención hecho para una época en la que era suficiente. En algunos puntos la fuerza del área licúa la arena, la arrastra y nos quita ese muro de contención”, afirmó Castro.

En 2021, a una cuadra de donde se generó el agujero en la rambla de Pocitos, la escalera doble de acceso a la playa que queda a la altura de la Plaza Gomensoro se derrumbó completamente y debió ser reparada por la Intendencia, que la reconstruyó como una escalinata de un solo lado.

????? Estamos reparando un tramo de la rambla, a la altura de Plaza Gomensoro (Pocitos), que fue dañado por fuertes vientos y marejada.



?? Para brindar seguridad a quienes transitan por la zona, se encintó el área afectada.



?? https://t.co/j9bw7q7a5z pic.twitter.com/3FWAeOoaxL — Intendencia de MVD (@montevideoIM) March 18, 2021