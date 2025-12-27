Policiales

Otra pelea en playa de Punta del Este; se habría dado por la colocación de las reposeras

Montevideo Portal

Una nueva escena violenta marcó la tarde de este sábado en la tradicional Playa Brava de Punta del Este, donde en plena temporada estival se registraron varias confrontaciones entre veraneantes debido a la ocupación de espacios en la arena.

El episodio, que fue filmado por un testigo y publicado por el periodista local Marcelo Umpiérrez, ocurrió sobre las 18:00 horas en la parada 5, cuando un grupo de personas que arribó a la ciudad intentó instalar sus sillas y sombrillas en una zona ya ocupada.

Según personas que estaban allí, la disputa sobre quién tenía derecho a ese sector de la playa escaló rápidamente y derivó en forcejeos, golpes de puño y patadas.

La situación llamó la atención de visitantes y residentes por igual, y obligó a la intervención de oficiales de la Prefectura de Punta del Este, que actuaron para separar a las partes y restablecer la calma en el lugar. Hasta el momento no se han reportado lesiones de consideración ni denuncias policiales formales vinculadas al hecho.

Esta es al menos la tercera gresca que ocurre en la ciudad esteña desde el inicio de la segunda quincena de diciembre. La primera sucedió el 18 de diciembre en la parada 3 de la Playa Mansa: hubo incidentes debajo del muelle de La Pastora y tres de los participantes —dos mayores de edad y uno menor— quedaron a disposición de Fiscalía.

La segunda ocurrió el 21 de diciembre en el mismo sitio que la anterior. Los incidentes fueron entre un grupo de mujeres que comenzaron a forcejear. El episodio generó la intervención de la Prefectura, lo que terminó con corridas y persecuciones a pie a algunas de las participantes hasta el otro lado del cantero de la rambla del balneario.

