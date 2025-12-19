Policiales

No tan Mansa: pelea en playa de Punta del Este requiere intervención de Prefectura

Montevideo Portal

Una pelea entre varios jóvenes en la playa de Punta del Este, a la altura de la parada 3 de la playa Mansa, terminó con algunos de los implicados conducidos hacia la Prefectura.

Los incidentes quedaron registrados en un video del que dio cuenta Cadena del mar.

Un grupo de personal de Prefectura, que estaba en la zona, visualizó incidentes debajo del muelle de La Pastora y actuó en el lugar, donde además identificó a los participantes.

Tres de ellos —dos mayores de edad y uno menor— quedaron a disposición de la Fiscalía, según informó FM Gente.

