Orsi y la campaña de 2024: “Sea donde sea que te toque ir, tenés que renunciar antes”

“Si decido seguir en política, en algún momento hay que dejar. Porque no te da el tiempo y porque te distraes. No está bueno”, dijo.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue consultado en rueda de prensa sobre si renunciará en 2023 para dedicarse a la campaña política previa a las elecciones presidenciales.

“Creo que en 2024, ¿no? Sea donde sea que te toque ir, siempre tenés que renunciar antes. Yo decía antes, si vas a diputado por un departamento, tenés que renunciar allá por febrero. Cuando empiece el año 24, si decido seguir en esto de la actividad política, que es muy probable, en algún momento hay que dejar”, expresó.

“Yo recuerdo incluso de que hubo intendentes que fueron a las internas sin renunciar. Me parece que no está bueno. Uno, porque no te da el tiempo y otro, porque te distraes. Y no está bueno, hay que separar bien los ámbitos. Pero el año 23 en un año de mucho trabajo”, agregó el jerarca.

Al preguntársele qué debe suceder para que sea candidato a la presidencia, entre risas, dijo: “Para que alguien termine siendo candidato a la presidencia hay que pasar por un proceso de adhesión que en el país es obligatorio, que se llaman las primarias o las internas. La respuesta es simple ahí. Pero yo no rehuyo a la posibilidad de seguir avanzando. Y de estar. También digo que es bueno que todas las figuras del Frente salgan a la cancha mostrando esta pluralidad y un abanico bastante rico de nuevas opciones de compañeros y compañeras que están ahí”.

“Veremos. Lo primero es hacer bien las cosas en Canelones”, apuntó y dijo que “la única condición” que pone ante una eventual campaña es que no lo “distraiga” del departamento y su tarea como intendente.

Sobre cuánto pesa la gestión en la eventual campaña, opinó que “evidentemente es un parámetro de referencia para mucha gente que toma decisiones”.

“También es cierto que hay, ha habido, presidentes que nunca estuvieron en la gestión. Uno se mueve en distintos ámbitos, legislativo, de gestión pura y dura. Y bueno, hay muchas variables que después influyen. Lo que si hay una cosa que es cierto, si yo no hago las cosas bien en Canelones, no puedo ni siquiera imaginarme otro tipo de escenario. Hay que hacer las cosas bien”, manifestó.

El intendente opinó además que a la sociedad de políticos actual le falta “mucho café” y “boliche”, que hay “lugares donde juntarse que de repente no son estrictamente institucionales”.

“Los veteranos eran más pragmáticos”, comentó. Al ser consultado sobre si falta “Magurnismo”, en referencia al histórico dirigente colorado Óscar Magurno, dijo que no y agregó: “Estoy hablando de la vieja guardia de actores políticos que bueno, fueron con los que uno aprendió, de todos los partidos. Ahora se habla de pasillos, no no, para mi (lo que falta) es boliche”.

Desde Montevideo, Cosse

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo en entrevista con En Perspectiva, durante la campaña electoral de cara a las pasadas elecciones departamentales que en caso de llegar a la jefatura comunal, no iría después por la presidencia.

“Si en algo ayuda a avanzar en la discusión, yo voy a asumir la responsabilidad que tenga que asumir por cinco años”, aseguró el 28 de enero de 2020.

