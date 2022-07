Lacalle reclamó a Orsi que se expresara sobre el TLC con China y el intendente respondió

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este martes de una actividad organizada por la Unión de Exportadores del Uruguay, en el marco de la celebración del Día del Exportador.

También participaron del evento el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el secretario del Presidencia, Álvaro Delgado, el Canciller, Francisco Bustillo, entre otras autoridades del Gobierno.

En su discurso, Lacalle Pou se refirió al Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y se dirigió en particular a Orsi y Pereira.

“Yo le decía a Yamandú afuera, que estoy esperando su declaración, en cualquier momento, capaz que hoy, a favor del TLC con China. Puede parecer un chiste, pero no es un chiste. Habría que ir a octubre de 2016 cuando el presidente [Tabaré] Vázquez estuvo en China y anunció que iba a haber un TLC con ese país. En su momento, lo que criticamos es que no hubo una conversación con los partidos políticos uruguayos y con el resto de los vecinos del Mercosur. Pero la política nacional es exactamente la misma”, sostuvo el primer mandatario.

Lacalle Pou también se refirió a sindicalistas como Milton Castellano —dirigiéndose a Pereira—, el expresidente José Mujica y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que se manifestaron a favor de avanzar en un TLC con China.

“No debería llamarnos la atención que todo el sistema político diga vamos adelante con el TLC con China. Logramos por primera vez un estudio de factibilidad. Los TLC de última generación tienen medidas compensatorias, eso es lo que tenemos que hablar”, apuntó el presidente en referencia a los potenciales “ganadores y perdedores” que puede haber una vez firmado el acuerdo.

Luego de la referencia realizada por Lacalle Pou, Orsi resolvió responder vía la red social Twitter e hizo referencia a declaraciones hechas a M24: “Hoy, el presidente me reclamó en su discurso ante la Unión de Exportadores que me expidiera sobre el TLC con China. Ayer opiné, lamento que por no escuchar M24 se lo haya perdido”.

Según consigna la web de M24, Orsi dijo que, si bien no puede opinar sobre el tema debido a que desconoce los términos del estudio de factibilidad, le preocupa que se concrete un acuerdo de este tipo por fuera del Mercosur.

El intendente canario se mostró escéptico con que China avance en un acuerdo con Uruguay, ya que considera difícil imaginar que el gigante asiático pretenda acordar separado del bloque regional, considerando el peso que tienen los mercados de Argentina y Brasil.

“Hay cosas que no las entiendo y otras que no las sé. No sé qué dice el estudio de factibilidad, entonces no puedo opinar. No se dio a conocer. No me imagino un Uruguay separado de la región. Puede ser una linda señal, de qué guapos que somos y cómo nos cortamos solos, pero la realidad es la realidad. Tenés al costado 200 millones de habitantes, un mercado brutal, y en el otro a 50 millones de habitantes. Hay que imaginarse que si China tuviera la necesidad de un mercado particular, va a tener que pensar mucho. Va a llevar muchas horas de análisis del Partido Comunista Chino si se hacen alianzas con un país de tres millones o con una región de 260 millones de habitantes. Es medio insólito”, argumentó Orsi, que consideró que es difícil imaginar acuerdos con países de las dimensiones de China sean extrarregión.

También, el senador del MPP Alejandro Sánchez, respondió a Lacalle Pou y le reclamó por el planteo realizado.

“Hay que pedirle a la Secretaría de Comunicación de Presidencia que sume a M24 en el resumen de prensa que le mandan a Luis. La política exterior es muy importante para el país. El presidente debería saber que no se hacen políticas de Estado con talenteos desde la tribuna”, replicó Sánchez.

Hay que pedirle a la Secretaría de Comunicación de Presidencia que sume a @M24radio en el resumen de prensa que le manda a Luis.



