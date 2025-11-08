Orsi y Lubetkin firmaron resolución que designa a Ache como embajadora ante Portugal

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el canciller, Mario Lubetkin, firmaron la resolución por la que se designó a la dirigente colorada Carolina Ache como embajadora de Uruguay ante Portugal.

La designación de la exvicecanciller causó polémica en el Parlamento, cuando se votó la venia, y los meses previos.

El Partido Nacional fue el primero en confirmar a Montevideo Portal que su bancada no daría sus votos para respaldar a Ache, a fines de mayo. Días después fue el Comité Ejecutivo del Partido Colorado (CEN) el que pidió al Orsi “que revea su posición y se abstenga de remitir la venia correspondiente a la designación de Carolina Ache, en aras de preservar el diálogo y respeto político que deben guiar el relacionamiento entre los partidos”.

Sin embargo, desde la bancada oficialista en el Senado “Carolina Ache tiene todas las características, tanto profesionales como políticas, como para poder ser designadas como representando en este caso Uruguay”, según afirmó en rueda de prensa el legislador Daniel Caggiani.

“El Poder Ejecutivo, además, entendió pertinente poder cubrir una vacante de un destino que estaba casi por lo menos desde el 2023”, manifestó en referencia a Portugal.

Al momento de votar la venia, la bancada del Frente Amplio se pronunció a favor, mientras que la oposición estuvo en contra. De este modo, fue aprobada con 17 votos en 31.

Si bien “no estaba de acuerdo” con el nombramiento de Ache, el senador del Partido Socialista Gustavo González decidió acompañar la moción por “disciplina partidaria”.

En el Partido Colorado, en tanto, Robert Silva destacó la “lealtad partidaria” de Ache, pese a votar en contra de la venia. Pedro Bordaberry, por su parte, afirmó que “es un error nombrarla en estos momentos embajadora”, “no solamente porque no es de carrera, sino porque estamos en la mitad de un lío y se generan suspicacias”. “Hay una investigación en curso de la Justicia”, indicó, en referencia a la causa que está en Fiscalía por destrucción de documentos.

Al mismo tiempo que se discutió la venia a Ache, también se aprobó la de la exvicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien fue designada como representante de Uruguay en la Unesco. Aún resta que el presidente y el canciller firmen esa resolución; fuentes de Cancillería no pudieron indicar a Montevideo Portal por qué ese documento aún no fue firmado.

