Orsi y Lima contra Delgado: “Lacalle Pou prometió tantas cosas que luego no cumplió”

Yamandú Orsi, precandidato presidencial por el Frente Amplio e intendente de Canelones, y Andrés Lima, precandidato por el FA e intendente de Salto, le respondieron este domingo al exsecretario de Presidencia y precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, tras los dichos de este el sábado.

“Mucha gente que votó al FA […] vio a este gobierno actuar con mucho pragmatismo en los momentos más difíciles del Uruguay. […] Seguramente muchos de ellos, entre la incertidumbre del radicalismo, de la falta de propuestas y de la brecha permanente, silenciosamente este año quizás nos presten la confianza”, aseguró Delgado.

En respuesta, Orsi dijo que “cuando se presta algo es porque luego se devuelve”.

“Se confía, y cuando se pierde la confianza es porque algo no se cumplió. Se otorga, y se mantiene o se pierde, pero no se presta, se da. A quienes buscan la pública felicidad, desde el FA les ofrecemos una nueva esperanza. Simple”, escribió en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Cuando se presta algo es porque luego se devuelve. Se confía, y cuando se pierde la confianza es porque algo no se cumplió. Se otorga, y se mantiene o se pierde, pero no se presta, se da. A quienes buscan la pública felicidad, desde el FA les ofrecemos una nueva esperanza. Simple pic.twitter.com/PNrgqCQU0x — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) January 28, 2024

Por su parte, Lima dijo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “prometió tantas cosas que luego no cumplió” y que Delgado “va por el mismo camino”.

“Nosotros estamos convencidos que el Frente Amplio va a ganar las próximas elecciones con el voto de miles de compatriotas que creyeron en la actual coalición multicolor y hoy están defraudados”, dijo en su cuenta de X.

“Vamos a ganar porque recorremos y escuchamos a todo el país y porque no vamos a mentir, como lo hizo Luis Lacalle Pou”, agregó Lima.

Tenemos muchas diferencias con usted @AlvaroDelgadoUy

Nosotros estamos convencidos que el @FrenteAmplio va a ganar las próximas elecciones con el voto de miles de compatriotas que creyeron en la actual coalición multicolor y hoy están defraudados. El FA lo hará porque tendrá un… pic.twitter.com/525bstA20V — Andres Lima?? (@AndresLimaFA) January 28, 2024