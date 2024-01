Delgado: “Seguramente muchos votantes del FA silenciosamente nos presten la confianza”

Política

El exsecretario de Presidencia Álvaro Delgado lideró este sábado un encuentro de la agrupación D Centro, su primera actividad del 2024 como precandidato del Partido Nacional (PN).

Así, expresó que este sector —que apoya su precandidatura— “llena un espacio” que al partido “le hacía falta”. “Al PN le faltaba un sector que fuera la puerta de entrada con los brazos bien abiertos para todos los ciudadanos desencantados del Uruguay que le quieren dar una nueva oportunidad a este camino. Además, al sistema político le faltaba también un sector que apueste a generar el vínculo, diálogo, entendimiento y a no profundizar los extremos y radicalismos”, manifestó el dirigente nacionalista.

En tal sentido, Delgado indicó que “seguramente” muchas personas que históricamente han votado al Frente Amplio (FA) —o incluso en la elección pasada— opten por votar al PN este 2024.

“Mucha gente que votó al FA […] vio a este gobierno actuar con mucho pragmatismo en los momentos más difíciles del Uruguay. […] Seguramente muchos de ellos, entre la incertidumbre del radicalismo, de la falta de propuestas y de la brecha permanente, silenciosamente este año quizás nos presten la confianza”, afirmó Delgado, al tiempo que aseguró que “ese es el nicho, ahí está la elección”.

Así, para que estas personas “presten la confianza”, Delgado instó a “tener una atención especial” con ellos: “Que no se sientan diferentes, que no se sientan excluidos, que no se sientan que se equivocaron; simplemente tomaron una opción, vieron qué pasó en el gobierno y ahora deciden renovarle la confianza”, esgrimió el exsecretario de Presidencia.

Ante esta realidad, el precandidato enfatizó en que “hay un solo sector en la coalición de gobierno y el PN que puede generar la apertura de ideas, de compromiso, de corazón, pero sobre todo esa empatía especial” necesaria para “darle cauce a esa gente”. A su entender, es D Centro la agrupación que cumple esa función: “Somos la puerta de entrada al PN”, ratificó.

Apoyos

De la actividad de este sábado participaron figuras clave de D Centro, como el el asesor de Presidencia en materia de seguridad, Luis Calabria, o el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra. También estuvieron la integrante del PN Valeria Ripoll —quien formalizó su adhesión al sector— y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.

Así, Calabria comentó a Montevideo Portal que durante esta jornada se recibieron “informes de varios colegas jerarcas comprometidos en la gestión gubernamental”. “La importancia del respaldo expresado por Álvaro Delgado hacia este proyecto es de gran trascendencia”, recalcó el ex director general de la Secretaría del Ministerio del Interior.

En línea con el discurso del precandidato, Calabria expresó que “muchos ciudadanos de centroizquierda, antiguos frenteamplistas de raíz seregnista, se han visto marginados en la configuración actual del Frente Amplio, dominado por sectores radicales y el corporativismo del Pit-Cnt”.

“A nosotros nos ilusiona el futuro y a la oposición volver al pasado”, insistió.

Por su parte, Argimón declaró que se encuentra “en modo militancia permanente con alegría y entusiasmo”. “Cuando pedimos renovar la confianza lo hacemos no hablándole solamente a quienes son del PN o coalición de gobierno, sino a quienes sienten que es el camino a seguir”, puntualizó la vicepresidenta en rueda de prensa.

También en declaraciones a los medios, Ripoll aseguró que el recibimiento que recibió “ha sido sumamente afectuoso”.

Así, en lo que ella considera como “el arranque de campaña”, sostuvo que “hay que poner mucha energía” en Montevideo porque, a su entender, la administración en la capital del país “ha fracasado y realmente se necesita un cambio”.

Finalmente, Ezquerra señaló que este año electoral será uno de “mucho esfuerzo” y “mucha militancia para salir a transmitir todo lo bueno que ha hecho este gobierno [y] todo lo bueno que tiene” su candidato.

