Orsi y Lacalle Pou, únicos políticos con imagen positiva: ¿cuál tiene más, según Equipos?

Política

Montevideo Portal

Una nueva encuesta de Equipos Consultores muestra que el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el expresidente Luis Lacalle Pou son los únicos dos dirigentes políticos del país que hoy tienen un saldo de imagen positivo entre la ciudadanía.

El estudio, presentado por el director de la consultora Ignacio Zuasnabar en Subrayado (Canal 10), mide conocimiento, simpatía y antipatía de las principales figuras políticas, y permite observar cómo se distribuyen las percepciones públicas más allá de la intención de voto.

El relevamiento indica que tanto Orsi como Lacalle Pou logran que la cantidad de personas que expresa simpatía por ellos sea mayor que la de quienes manifiestan antipatía, algo que no ocurre con ningún otro dirigente evaluado.

En el caso del presidente Orsi, el saldo positivo surge de un nivel de simpatía elevado combinado (46%) con un rechazo “bajo” (31%, no alcanza a integrar los 15 más rechazados), lo que lo posiciona como el político con mejor balance de imagen en la actualidad.

Lacalle Pou, en tanto, mantiene una alta cuota de simpatía; de hecho, recibió mayor aprobación que el actual mandatario, con un 48% de aprobación. No obstante, concentra un mayor nivel de antipatía que Orsi (35%), lo que reduce su saldo neto al segundo puesto, pero le permite igualmente ubicarse en terreno positivo.

Un dato no menor es que la encuesta también mide cuáles son los dirigentes políticos más conocidos, factor en el que Lacalle Pou supera a Orsi por dos puntos porcentuales (99% contra 97%).

En contraste, el resto de los dirigentes analizados presenta saldos negativos, es decir, generan más antipatía que simpatía entre los encuestados. La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, por ejemplo, presenta un 32% de aprobación (se posiciona cuarta en la tabla de simpatías, detrás del mandatario, exmandatario y la exvicepresidenta Lucía Topolansky), pero también un 47% de desaprobación (tercera en la lista de antipatías).

El líder que recibe más niveles de “antipatías” entre los uruguayos es el exsenador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con un 61%. En segundo lugar, algo más por debajo, está el senador frenteamplista Óscar Andrade, con un 49%.

La encuesta fue realizada de forma presencial a nivel nacional, con una muestra de 706 personas, y cuenta con un margen de error de ±3,7%. El relevamiento fue realizado entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025.

Montevideo Portal