Lacalle Herrera: “Orsi equivoca el camino” y “afán de enmendarle la plana a Lacalle Pou”

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera volvió a pronunciarse con críticas sobre la orientación en política exterior del gobierno de Yamandú Orsi.

“Como fundador del Mercosur, desde 1991, sostengo que ese tratado nos obligaba —y nos obliga— a avanzar en la baja de aranceles y restricciones comerciales. Esa necesidad es hoy aún más evidente frente al acuerdo con la Unión Europea”, sostuvo.

“El presidente Orsi vuelve a equivocar el camino. Si pretende recabar la opinión de los partidos políticos, debe dirigirse a sus autoridades institucionales. Y si lo que busca es tomar una medida concreta y positiva para el país, debería comenzar por reducir el gasto del Estado”, agregó el referente nacionalista.

Estos dichos llegaron luego de que Orsi se reuniera este miércoles con el Centro de Formación para la Integración Regional, que preside el excandidato blanco y expresidente del directorio nacionalista, Alberto Volonté.

Tras este encuentro, se conoció el planteo de Orsi de un diálogo entre partidos políticos para definir un posicionamiento sobre asuntos de política exterior. Según dijo Volonté, Orsi abordó la idea de presentar un documento a todos los partidos políticos para su discusión con base en el “interés nacional”.

En su declaración, enviada a los medios, el expresidente también apuntó contra la política de precios de los combustibles aplicada por el Frente Amplio, al señalar que “le costó al país un sobreprecio injustificado” de 90 millones de dólares.

“Una decisión que no responde a razones técnicas ni económicas, sino al afán de enmendarle la plana al gobierno de Lacalle Pou, con un costo que terminan pagando todos los uruguayos”, sostuvo.

