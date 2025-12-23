Orsi y Díaz difieren sobre proceso abreviado: “No creo que haya abuso”, dice prosecretario

Política

El presidente Yamandú Orsi y el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz manifestaron diferencias sobre el proceso abreviado incluido en el Código del Proceso Penal (CPP).

En una entrevista con el canal de streaming Yunta emitida este lunes, Orsi señaló que se debía “echarle mano” al CPP y consideró que “el tema de los abreviados es un problemón”. “¿Cuándo empezaron a explotar la cantidad de presos? Hace unos años. Creo que habría que ver si no se usan de manera exagerada a veces los abreviados”, dijo.

"Hay que cambiar el Código: los juicios abreviados se exageraron"

En otra entrevista emitida este lunes, en Canal 5, a Díaz le preguntaron si había un abuso de los procesos abreviados.

“Yo no creo que haya un abuso del proceso abreviado. Creo que hay muchos procesos abreviados, y también producto de que se eliminaron por ejemplo la suspensión del proceso a prueba y otras salidas”, afirmó el prosecretario.

“El sistema acusatorio es un sistema que no tiene una única salida: tiene diferentes salidas. En general en el mundo tenés el acuerdo reparatorio, la suspensión del proceso a prueba, los procesos simplificados, el juicio oral. Es decir, hay un conjunto de formas de resolver un conflicto”, siguió.

Repreguntado sobre el asunto, Díaz dijo que el proceso abreviado “no ha sido identificado como un problema por parte de las diferentes delegaciones”.

“Todos desearíamos tener más juicios orales, eso está claro. Pero también es verdad que, en un sistema acusatorio, el porcentaje de casos que llega al juicio oral no supera en ningún país del mundo el 5% o el 7%. No pasa de eso. Quizás un 1%, si es lo que hay ahora, es un número muy bajo. Pero bueno, ahí también no es solo modificaciones al Código, sino también modificaciones —por ejemplo— a las instrucciones en Fiscalía. Además al proceso abreviado se llega porque hay dos partes que se ponen de acuerdo en una solución”, afirmó.