Orsi dijo que en la LUC “hay cosas aberrantes” y se refirió a Bukele: “Fui clarito”

El presidente Yamandú Orsi afirmó que “hay unas cosas aberrantes en la Ley de Urgente Consideración” y dijo que promoverá modificaciones, en relación a agravantes para delitos vinculados a estupefacientes.

Además, apuntó a cambios en el Código del Proceso Penal (CPP). “Hay que echarle mano al Código del Proceso Penal. Creo que el tema de los abreviados es un problemón”, dijo en una entrevista con el canal de streaming Yunta.

“Habría que ver si no se usan de manera exagerada a veces los abreviados”, agregó, y planteó “analizar en su globalidad” el CPP.

En la entrevista, el presidente también se refirió a sus dichos sobre el presidente salvadoreño Nayib Bukele. “Con lo de Bukele fui clarito. Dije: hay que analizarlo”, dijo. “Tiene el 80 % de la adhesión popular, ¿y eso qué es?”, señaló después.

El periodista le respondió que Bukele “arrasó con la democracia”, a lo que el mandatario contestó: “Te entiendo, pero alguien que arrasa con la democracia, que es autoritario, todo lo que quieras, y tiene la adhesión popular que tiene... A menos que pensemos que los centroamericanos y salvadoreños son subdesarrollados mentales, cosa que no es así. Son tan humanos y apreciadores de la democracia como nosotros. Ahora, ¿por qué lo eligen? Explíquemelo alguien”.

“A lo que me refiero cuando digo que hay que analizarlo es a por qué genera en la población un nivel de adhesión que nos sorprendería a todos. En los papeles te sorprende. Porque vos decís: ‘¿es un dictador?’. No”, siguió.

“Cuando alguien procede con una dosis de autoritarismo llamativa —por decirlo de manera suave— y logra un nivel de adhesión popular superior al 80%, a mí me parece que hay en la población de ese país un nivel de aprobación al presidente que debería hacernos poner las barbas en remojo de cuánto la gente está dispuesta a sacrificar su libertad por otras cosas”, agregó.

“¿Hay que analizarlo o no? Ah, capaz el manual dice que no”, señaló. “Hay gente que te pide cosas que son inaceptables. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Por qué estamos dispuestos a analizar cosas como la libertad, el debido proceso, el acceso a la justicia?”, dijo también.

Sobre su reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia por el estado de salud de los represores presos en la cárcel de Domingo Arena, Orsi dijo que fue una consulta sobre cómo había que actuar a partir de los informes médicos disponibles. “Después se armó toda una cosa de que yo estaba preocupado por la salud... No, no. No le pongan color”, señaló.

