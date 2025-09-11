Política

Orsi visitó Los Céspedes junto a presidente de ANEP por el quinto aniversario de su UTU

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió este jueves al quinto aniversario de la sede de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) ubicada en la Ciudad Deportiva Los Céspedes del Club Nacional de Football, anexa a la de Brazo Oriental.

Acompañado por el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, las autoridades recorrieron el centro, que cuenta con 94 jóvenes estudiantes que “participan en cursos de deporte y recreación de formación básica profesional, y bachillerato tecnológico”, según detalló Presidencia.

El titular de ANEP destacó la compatibilidad de estudio con el deporte, a la luz de que el 10% de los jóvenes del centro son jugadores en las juveniles de Nacional. También aludió a que tiene poca desvinculación de estudiantes.

Por su parte, Orsi, que no realizó declaraciones, conversó con algunos estudiantes y luego visitó el complejo de entrenamiento del plantel mayor del club.

