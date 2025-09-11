Delgado dijo que en el presupuesto aparecen impuestos “ocultos” redactados “elípticamente”

Política

Dirigentes del Partido Nacional (PN), entre ellos el presidente del Directorio blanco Álvaro Delgado y legisladores que conforman la Comisión de Ganadería del senado y diputados, se reunieron en la mañana de este jueves con la Asociación Rural del Uruguay (ARU), donde se realizó un intercambio de “temas actuales”, entre ellos, el presupuesto presentado por el Ejecutivo.

La reunión se llevó a cabo en la Rural del Prado, donde el exsenador Delgado habló en rueda de prensa y manifestó que desde la fuerza política “creen en el campo” y no tienen “prejuicios ideológicos con el campo”.

Además, agregó que al PN le “preocupan algunos temas” sobre el presupuesto presentado por el Frente Amplio, sobre todo por “algunos impuestos que aparecen notorios y algunos impuestos que aparecen ocultos”, entre ellos “hay un impuesto a los fitosanitarios”, que está redactado “elípticamente” y que va a “encarecer enormemente a los fitosanitarios que se usan en la agricultura”.

El dirigente nacionalista aseguró que en la reunión plantearon desde la ARU “otros temas” que están vinculados a “restricciones que el Ministerio de Agricultura quisiera llevar” en el “campo natural”.

“El tema del riego es importante para el Uruguay”, analizó el exsenador y agregó que el Partido Nacional va a “apoyar” la implementación de la política de riego como política de Estado, donde tienen que “involucrarse todos en la elaboración”, y no “simplemente ser receptores de una decisión”.

Delgado aseguró que la reunión fue una “charla muy constructiva” en la cual se tocaron puntos que “generan mucha incertidumbre”, los cuales están relacionados con “prejuicios ideológicos de algunos integrantes del gobierno”.

Además habló sobre las restricciones que dispuso la Policía Nacional de cara a una nueva edición del Encuentro con el Patriarca, las cuales ya habían sido cuestionadas por el senador Sebastián Da Silva.

Sobre eso, Delgado mencionó que la postura de las autoridades es “absolutamente insólita” y “van contra el sentido común”, porque las medidas adoptadas por la Policía se deben a un hecho “patológico y condenable”, pero “podía haber sido en la meseta o podía haber sido una semana después”. Agregó que las restricciones hacen “perder algo que tiene que ver con la tradición”. “A menos que le pidan cubiertos de plástico, la verdad no encuentro otra solución”, expresó.

