Orsi tras reunión con ARU: el “tema central” fue “algunos artículos del Presupuesto”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este miércoles con autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en un almuerzo realizado en la Expo Prado.

Consultado sobre qué temas se hablaron, el mandatario dijo que “algunos artículos del Presupuesto” fueron “el tema central”.

“Uno referido a campo natural, otro referido a una redacción inconveniente con respecto a algunos productos que se importan, y después otros temas capaz más trillados y conocidos”, señaló en rueda de prensa, consignada por el periodista Leonardo Sarro.

“También, que tiene que ver con el Presupuesto, el 1% que nosotros nos comprometimos y que este año no lo vamos a poder aplicar, porque todavía no llegamos a un acuerdo con el Congreso de Intendentes”, mencionó además, en referencia al “tributo que cobran las intendencias y después se devuelve, que” desde el gobierno dijeron que los iban a derogar ahora”.

“Eso implicaría que el Estado se hacía cargo pero no pudimos llegar a un acuerdo. Quedó redactado que una comisión buscará la forma de derogarlo o sustituirlo”, agregó Orsi.

Asimismo, comentó que con la ARU “también se habló de los mercados, las posibilidades y los nuevos vínculos o señales que [están] recibiendo, por ejemplo, de los países del Golfo”.

El presidente señaló no se habló de temas como la competitividad ni la depreciación del peso con respecto al dólar: “Te lo plantean dos por tres, pero hoy hay un buen clima de precios y eso influye también”.

En ese sentido, destacó el vínculo que tiene con la ARU, con quienes se ha reunido en varias ocasiones y tiene “varios teléfonos abiertos”.

