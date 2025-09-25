Política

Orsi sobre secreto bancario: “Si hay que corregir, corregimos; no es de patria o muerte”

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al artículo de la Ley de Presupuesto que le permite a la Dirección General Impositiva (DGI) levantar el secreto bancario sin intervención judicial, lo que fue objeto de críticas por parte de la oposición.

Consultado sobre si hay posibilidad de modificarlo, el mandatario, en diálogo con Telenoche (Canal 4), respondió: “Sí, claro que sí”. “Eso lo hablamos con [Gabriel] Oddone y dijo ‘mejoremos la propuesta si hay que mejorarla’”, aseguró.

El mandatario sostuvo que “lo que se hace en el Presupuesto es tomar lo que ya existía porque la [Dirección General] Impositiva puede saber algunas cosas”.

“Lo que está en cuestión y lo que planteamos es que no necesariamente tenga que haber una intervención judicial, pero estamos dispuestos a dar la discusión. Si hay que corregir, corregimos. Capaz que derogarlo, ojalá no. Ojalá podamos llegar a un acuerdo”, sostuvo.

En ese sentido, Orsi señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “inspecciona y califica”: “Tenemos la amenaza de que nos pueda dar un golpecito si nosotros no mejoramos eso”.

“Por supuesto el Parlamento es soberano y es el que tiene que resolver. Si no se vota, esto no es un tema de patria o muerte”, manifestó el presidente.

El cambio figura en el artículo 635, que regula pedidos de información de fiscos extranjeros y agrega que la DGI podrá solicitar lo mismo “en iguales términos y condiciones” para sus propias investigaciones.

Montevideo Portal