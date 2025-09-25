Orsi: inversión para Mundial 2030, “ruidos” y falta de “transparencia” en fútbol uruguayo

Fútbol uruguayo

El pasado martes se llevó a cabo una reunión en Estados Unidos en la que estuvieron presentes Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol) y Gianni Infantino (presidente de FIFA), además de Santiago Peña y Yamandú Orsi, los mandatarios de Paraguay y Uruguay, respectivamente; dos de los representantes de los países involucrados en la organización del Mundial 2030.

Según confirmaron fuentes de la AUF a FútbolUy, el proyecto que se busca aprobar en forma excepcional para esa edición involucra un Mundial de 64 selecciones distribuidas en 16 grupos de cuatro países cada uno. De ellos avanzarían los dos mejores, por lo que quedarían 32 en la siguiente etapa, como sucederá de arranque en la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De esas 16 series, Uruguay, que iba a recibir tan solo uno de los partidos, pasaría a recibir toda la disputa del grupo en nuestro país (seis partidos), algo que se buscaba desde el arranque. Lo mismo sucedería con Argentina y Paraguay.

Yamandú Orsi aseguró este jueves que el encuentro “estuvo muy bueno”. “Yo quería escuchar qué es lo que pretendía la FIFA y surgió un tema extra que puede llegar a cambiar, que es la posibilidad de que participen más países”, señaló el mandatario.

Con respecto a la idea que trasladó el ente rector del fútbol sudamericano, indicó: “Es difícil imaginárselo, pero Infantino está convencido de que tiene que ser en Uruguay, Argentina y Paraguay el comienzo del Mundial, en la cantidad que sean. “No dijo que no, pero tampoco dijo que sí”.

“Nos dijo que no venía con los presidentes a pedirnos nada extraordinario, que es consciente de que tenemos que destinar el dinero para hacer hospitales, centros educativos. Teníamos la preocupación de que se nos planteara como país cifras a las que no íbamos a poder llegar”, añadió.

Sobre la remodelación del Estadio Centenario, que se estima que costará unos US$ 120 millones, dijo: “Ese número no lo tengo tan claro. Mi experiencia en gestión de obras me dice que, ojo con tirar números. No sé si con ese dinero alcanza ni qué clase de estadio se necesita. Y no tengo ni idea de quién pondría el dinero”. Y aseguró que el Estado “no puede” poner el dinero.

“Es un tema de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero el Estado uruguayo está expectante. Supongo que se creará una comisión, y que la Secretaría Nacional del Deporte y la Intendencia de Montevideo tendrán que reunirse con las autoridades del fútbol”, ahondó en Minuto uno de radio Carve Deportiva.

Orsi se refirió a la actualidad, sobre todo política, del fútbol uruguayo, y afirmó que está “preocupado” porque “todos los días hay una noticia y, por lo general, son de algún chisporroteo o desencuentro”.

“Incluso el Ministerio de Educación y Cultura tuvo que opinar con respecto al exhorto que se le hace a la AUF para que reconozca la Liga Profesional. Respaldé al ministro”, recordó.

Y mencionó la disputa que hay por los derechos de televisión: “Si bien es cierto que es un asunto entre privados, está la población atrás, que es la que tiene que pagar el acceso a la visualización de los espectáculos. Hay preocupación por los números que le van a llegar a la gente cuando se concreten los contratos de televisación”.

“Así como otros espectáculos, no tienen que ser gratuitos, pero sí de acceso democrático”, agregó.

“Como presidente tengo que estar atento a las cosas que ocurren, porque, además, se cruzan otras acusaciones y temas que involucran a instituciones del Estado como impositivas o Banco República. Acá lo que se necesita es transparencia”, mencionó.

“Hace tiempo que estos ruidos vienen y a esta altura preocupa un poco”, expresó, y cerró: “No me he metido, simplemente lo sigo de cerca para que el manto de desconfianza se corra de una buena vez. No puede ser que hoy te levantes y encuentres que no esté claro el dinero”.

